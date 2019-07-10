Під Харковом нальотчик влаштував жорсткий "автобоулінг": фото і відео ДТП

У Харківській області трапилася жорстка аварія за участі трьох автомобілів. За попередньою інформацією, "автобоулінг" влаштував чоловік, який перед цим скоїв розбій.

Як повідомили у групі "ХС. Харків", ДТП трапилася 10 липня на Білгородському шосе. За словами очевидців, якийсь неадекват спробував викрасти авто, притиснувши ніж до горла таксиста, і на швидкості вдарив три машини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зазначається, що один із легковиків у результаті удару "намотало" на металеву електроопору. Про постраждалих невідомо.

ДТП під Харковом

В результаті події були розбиті кілька авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я із дітьми, влетів у відбійник. В результаті загинула одна із 9-річних дівчаток-двійнят.

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