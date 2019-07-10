Під Харковом нальотчик влаштував жорсткий "автобоулінг": фото і відео ДТП

У Харківській області трапилася жорстка аварія за участі трьох автомобілів. За попередньою інформацією, "автобоулінг" влаштував чоловік, який перед цим скоїв розбій.
Як повідомили у групі "ХС. Харків", ДТП трапилася 10 липня на Білгородському шосе. За словами очевидців, якийсь неадекват спробував викрасти авто, притиснувши ніж до горла таксиста, і на швидкості вдарив три машини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Зазначається, що один із легковиків у результаті удару "намотало" на металеву електроопору. Про постраждалих невідомо.
ДТП під Харковом
В результаті події були розбиті кілька авто
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківській області легковий автомобіль, в якому перебувала сім'я із дітьми, влетів у відбійник. В результаті загинула одна із 9-річних дівчаток-двійнят.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".