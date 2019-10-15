Під Харковом ґвалтівнику відрізали геніталії: спливли моторошні подробиці 18+

Ґвалтівник, якому у Шевченковому Харківської області помстився чоловік його жертви, втратив частину статевих органів.

Про це повідомляє NewsRoom із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Стало відомо, що мешканця села Огурцівка 1994 року народження привезли до місцевої лікарні. Медики виявили у потерпілого різану рану лоба, кровотечу, а також відсутність частини мошонки і статевого члена.

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Під Харковом чоловік жертви відрізав статевий орган ґвалтівнику sq.com.ua

За даними слідства, жертва ґвалтівника працює фармацевтом у аптеці. У поліції підтвердили, що на жінку напали, коли вона поверталася ввечері з кафе. Її чоловік, почувши крики, вдарив зловмисника кілька разів по голові і відрізав частину геніталій.

Із місця події вилучили речові докази та біологічні матеріали.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо обох чоловіків – за статтями 121 ("заподіяння тяжких тілесних ушкоджень") і 152 ("зґвалтування") КК України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшний інцидент трапився 13 жовтня. Чоловіка, який поранив ґвалтівника, затримала поліція.

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