Під Харковом батько застрелив сина та наклав на себе руки

У неділю, 2 червня, в Харківській області 61-річний чоловік застрелив свого сина, а потім вчинив самогубство.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону, подія трапилася в одному з приватних будинків в місті Чугуїв.

"Виїздом на місце події і в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік здійснив постріл з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з обріза", – повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, зловмисник в день трагедії вживав алкоголь.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство" КК України. Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.

Місце злочину Нацполіція

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