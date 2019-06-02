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/Розслідування

Під Харковом батько застрелив сина та наклав на себе руки

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У неділю, 2 червня, в Харківській області 61-річний чоловік застрелив свого сина, а потім вчинив самогубство.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону, подія трапилася в одному з приватних будинків в місті Чугуїв.

"Виїздом на місце події і в ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 61-річний чоловік здійснив постріл з гладкоствольної рушниці в голову своєму 36-річному синові. Після скоєння злочину чоловік пішов в кімнату і застрелився з обріза", – повідомили в поліції.

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За попередньою інформацією, зловмисник в день трагедії вживав алкоголь.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство" КК України. Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.

Місце злочину

Місце злочину

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних батьків. Потім вони спалили її.

Пізніше розкрилася страшна правда про дівчинку, яку спалили батьки на Житомирщині.

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Місце
УкраїнаХарків
Теги
Національна поліція Українисамогубствовбивство
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Golan Sim
Golan Sim
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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