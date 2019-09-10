Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Під грифом "таємно": сплив важливий нюанс про помилуваних росіян

35.7т Читати матеріал російською

Українська влада засекретила укази президента Володимира Зеленського про помилування росіян і прокремлівських сепаратистів, яких передали РФ у рамках обміну полоненими.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК, відповідаючи на запитання про кількість помилуваних.

"Укази не будуть опубліковані, бо вони під грифом "таємно". Вони ніколи не публікуються", – заявила Денісова.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
198
32
Смішно
8
Цікаво
40
Сумно
27
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Эй, незалежные, а кто назовет число россиян, которых отпустил Киев? Ну, кто знает? :)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Лучше бы ватоправославных тихо бы перевешали.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
важливо то,что сенцов в голодовке набрал десяточку.
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Smekalov Sergey, даа, нынешний Сенцов ни в какое сравнение не идёт с прошлым. См.фото :)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel