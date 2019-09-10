Під грифом "таємно": сплив важливий нюанс про помилуваних росіян

Українська влада засекретила укази президента Володимира Зеленського про помилування росіян і прокремлівських сепаратистів, яких передали РФ у рамках обміну полоненими.

Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК, відповідаючи на запитання про кількість помилуваних.

"Укази не будуть опубліковані, бо вони під грифом "таємно". Вони ніколи не публікуються", – заявила Денісова.

Людмила Денісова 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 із 35 осіб, переданих Росії у рамках обміну "35 на 35", повністю визнали свою провину і просили президента Володимира Зеленського про помилування або відпущені під особисте зобов'язання.

7 вересня в Україну прибули полонені з Росії. Їх зустрічали родичі, журналісти і президент України. Також на українську землю ступив і режисер Олег Сенцов.

Всього в Україну повернулися 35 осіб, незаконно утримуваних у Росії.

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