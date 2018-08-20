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Під Дніпром розбилася маршрутка з пасажирами: фото і відео з місця ДТП

5.9тЧитати новину російською

Рано вранці 20 серпня під Дніпром на трасі "Дніпро-Царичанка-Кобелко-Решетилівка" поблизу села Обухівка зіткнулися МАН та автобус "Богдан", який перевозив пасажирів, (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автобус прямував за маршрутом "село Зоря-Дніпро". Про це повідомляє "Наше місто". Машини рухалися в попутному напрямку.

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В результаті удару автобус вилетів на узбіччя і перекинувся. В аварії постраждали 15 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Запоріжжям сталася жахлива ДТП із маршруткою. В результаті загинули п'ятеро дітей.

Місце
УкраїнаДніпро
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Каждый день треш, каждый день аварии, беспечность поражает (((
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
Добрый день y когo гипeртония - срочнo чиcтитe соcyды! Этo нaвсeгдa сбивaет дaвлeние до 120/80 за 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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