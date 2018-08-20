Під Дніпром розбилася маршрутка з пасажирами: фото і відео з місця ДТП

Рано вранці 20 серпня під Дніпром на трасі "Дніпро-Царичанка-Кобелко-Решетилівка" поблизу села Обухівка зіткнулися МАН та автобус "Богдан", який перевозив пасажирів, (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Автобус прямував за маршрутом "село Зоря-Дніпро". Про це повідомляє "Наше місто". Машини рухалися в попутному напрямку.

В результаті удару автобус вилетів на узбіччя і перекинувся. В аварії постраждали 15 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Запоріжжям сталася жахлива ДТП із маршруткою. В результаті загинули п'ятеро дітей.