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Під Дніпром прогримів потужний вибух: поранено 6 дітей

16.4тЧитати матеріал російською

У селі Пашена Балка Дніпровської області шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

Як передає "УП" з посиланням на прес-секретаря Нацполіціі Ярослава Тракала, НП сталася близько 20:00, коли діти грали з невідомим предметом. Постраждалих госпіталізували до лікарень Дніпра.

"В результаті вибуху поранення отримали шестеро неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршій – 16. Остаточну кількість постраждалих можна буде назвати після звірки з медичними закладами міста Дніпра", - повідомили в поліції.

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На місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції і вибухотехніки.

Вибух на дитячому майданчику

Вибух на дитячому майданчику

Нацполіція

Вибух на дитячому майданчику

Вибух на дитячому майданчику

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі п'яний водій заїхав на дитячу площадку. В результаті авто перевернулося на бік. Його чекає штраф в розмірі 10 тисяч грн і позбавлення водійських прав.

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УкраїнаДніпро
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"под Днепром..." В окрестностях Екатеринослава правильно говорить. А ребятишек жалко.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скорее всего очередной майданутый онижедеть потерял свою "игрушку", а пострадали простые дети
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