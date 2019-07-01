Під Дніпром прогримів потужний вибух: поранено 6 дітей

У селі Пашена Балка Дніпровської області шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

Як передає "УП" з посиланням на прес-секретаря Нацполіціі Ярослава Тракала, НП сталася близько 20:00, коли діти грали з невідомим предметом. Постраждалих госпіталізували до лікарень Дніпра.

"В результаті вибуху поранення отримали шестеро неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршій – 16. Остаточну кількість постраждалих можна буде назвати після звірки з медичними закладами міста Дніпра", - повідомили в поліції.

На місці вибуху працює слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції і вибухотехніки.

Вибух на дитячому майданчику Нацполіція

Вибух на дитячому майданчику Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі п'яний водій заїхав на дитячу площадку. В результаті авто перевернулося на бік. Його чекає штраф в розмірі 10 тисяч грн і позбавлення водійських прав.

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