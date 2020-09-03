Під Дніпром підприємця викрили на незаконному видобутку піску на понад 10 гектарах. Фото і відео

У селі Іванівка на Дніпропетровщині журналісти викрили точку незаконного видобутку піску. Нелегальні роботи там проводять уже кілька років, орудує – місцевий підприємець Анатолій Маляр.

Про це повідомляє видання "СтопКор". Площа копанки – понад 10 гектарів. Цю ділянку Маляр отримав у приватну власність, але її цільове призначення – "для ведення товарного сільського господарства" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

При цьому у власників кар’єру немає жодних дозвільних документів, зокрема, найголовнішого – спецдозволу, який надає право видобувати корисні копалини.

Точка незаконного видобутку піску у Іванівці Скриншот

Спецдозвіл на користування надрами на цій ділянці насправді виданий директорові Петриківського рибгоспу Анзорію Тимофіїву.

"Ми затвердили у державній комісії ці запаси корисних копалин, поставили їх на державний баланс, сплатили за них гроші, це коштувало нам близько 3 млн грн. Після цього ми отримали спеціальний дозвіл на користування надрами з видобутку корисних копалин. До речі, всі ці документи є у вільному доступі на публічних мапах Держгеонадр, вони є в реєстрі – і спецдозвіл, і укладена угода з державою на користування надрами", – наголосив він.

Точку "кришує" піщаний нелегал Анатолій Маляр Скриншот

Роботи ведуться уже кілька років Скриншот

Водночас, піщаний нелегал Маляр зі свого боку, не сплатив у місцевий бюджет ані гривні. Натомість, як розповіла головний редактор газети "ЛИЦА" Олена Гарагуц, підприємець заборгував державі 12 мільйонів гривень.

"Маляр продавав пісок по 30 грн за тону. Державі він продавався за 53 гривні. Різниця – 23 гривені на кожній тоні. За документами було витрачено 430 тисяч тон на 10 мільйонів гривень плюс ПДВ 20% у 2 мільйони. Так ми виходимо на цифру 12 мільйонів гривень збитку для держави", – розповіла вона.

Через Маляра держава втратила 12 млн грн Скриншот

"Там де існують такі кар'єри, там мови про природоохороні заходи вестися не може. А потім лишається голий степ, як на водних об'єктах, так і на суші. Там, де прийшли "чорні копачі", там ще сотні років нічого не ростиме", – розповів президент Української Асоціації Видобувачів Піску Вадим Пелих.