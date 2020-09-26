Під Чугуєвом уламки Ан-26, який розбився, заблокували частину траси

Уламки військового літака Ан-26, що розбився під містом Чугуїв Харківської області, впали на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Як повідомляється на офіційному сайті обласної Служби автомобільних доріг, на км 533 – км 534 дороги ускладнений рух транспорту.

На цій ділянці рух тимчасово організували по зустрічній смузі в двох напрямках.

"Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС і поліції, які виконують свою роботу", – закликали в службі.

У свою чергу, Державне бюро розслідувань звернулося до свідків катастрофи літака Ан-26.

"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ і номер телефону по телефону ДБР: +380500802227. Слідчі ГБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів і залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України", – йдеться в повідомленні.

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