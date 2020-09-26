Під Чугуєвом уламки Ан-26, який розбився, заблокували частину траси
Уламки військового літака Ан-26, що розбився під містом Чугуїв Харківської області, впали на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський.
Як повідомляється на офіційному сайті обласної Служби автомобільних доріг, на км 533 – км 534 дороги ускладнений рух транспорту.
На цій ділянці рух тимчасово організували по зустрічній смузі в двох напрямках.
"Шановні водії, просимо не завдавати перешкоди працівникам ДСНС і поліції, які виконують свою роботу", – закликали в службі.
У свою чергу, Державне бюро розслідувань звернулося до свідків катастрофи літака Ан-26.
"Просимо осіб, які мають фото, відео з відеореєстраторів та мобільних телефонів з місця авіакатастрофи, надсилати свої контактні дані, а саме ПІБ і номер телефону по телефону ДБР: +380500802227. Слідчі ГБР зв'яжуться з Вами для отримання даних матеріалів і залучення їх до кримінального провадження в порядку, встановленому КПК України", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
Офіційно було підтверджено 22 жертви катастрофи. Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
У той же час Офіс генпрокурора заявив про 25 жертв і двох, що вижили.
У мережі активно почали поширювати список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.