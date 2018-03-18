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Під Чернівцями в снігу знайшли тіло колишнього депутата

5.7тЧитати новину російською

У селі Давидівка Чернівецької області знайшли в снігу тіло колишнього депутата сільської ради семи скликань.

Про це повідомляє Storozhynets.info.

За день до смерті місцеві жителі бачили 71-річного чоловіка в лазні. Він нібито повідомив, що йде додому.

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Імовірно, в темряві під час сильного снігопаду він наткнувся на огорожу поля, впав і розбив обличчя, після чого вже не вставав. Ймовірно, у літнього чоловіка не витримало серце. Крім сільради, він працював у школі.

Деталі події з'ясовуватиме поліція.

Фото: Storozhynets

Як повідомляв "Обозреватель", на Дніпропетровщині підірвали депутата міської ради.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЧернівці
Об'єкт
вбивство
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