Під Чернівцями в снігу знайшли тіло колишнього депутата

У селі Давидівка Чернівецької області знайшли в снігу тіло колишнього депутата сільської ради семи скликань.
Про це повідомляє Storozhynets.info.
За день до смерті місцеві жителі бачили 71-річного чоловіка в лазні. Він нібито повідомив, що йде додому.
Імовірно, в темряві під час сильного снігопаду він наткнувся на огорожу поля, впав і розбив обличчя, після чого вже не вставав. Ймовірно, у літнього чоловіка не витримало серце. Крім сільради, він працював у школі.
Деталі події з'ясовуватиме поліція.
Фото: Storozhynets
Як повідомляв "Обозреватель", на Дніпропетровщині підірвали депутата міської ради.
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "Обозреватель".