Під Чернівцями в снігу знайшли тіло колишнього депутата

У селі Давидівка Чернівецької області знайшли в снігу тіло колишнього депутата сільської ради семи скликань.

Про це повідомляє Storozhynets.info.

За день до смерті місцеві жителі бачили 71-річного чоловіка в лазні. Він нібито повідомив, що йде додому.

Імовірно, в темряві під час сильного снігопаду він наткнувся на огорожу поля, впав і розбив обличчя, після чого вже не вставав. Ймовірно, у літнього чоловіка не витримало серце. Крім сільради, він працював у школі.

Деталі події з'ясовуватиме поліція.

Фото: Storozhynets

Як повідомляв "Обозреватель", на Дніпропетровщині підірвали депутата міської ради.