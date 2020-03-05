Під Чернівцями під час пожежі в приватному будинку загинула жінка з трьома маленькими дітьми.
Трагедія сталася 5 березня в селі Ленківці Кельменецького району, повідомила пресслужба ДСНС у Чернівецькій області. Через те, що пожежа трапилась пізно вночі, сусіди помітили вогонь тільки коли полум'я охопило повністю весь будинок і перекриття обвалилися.
"Після ліквідації пожежі рятувальники увійшли до будинку, де виявили тіла трьох дітей у віці від двох до шести років та їх 26-річну матір", – повідомили у відомстві.
Пожежа під Чернівцями
Причина пожежі на даний момент встановлюється.
Пожежа під Чернівцями
Google. Maps
Пожежа під Чернівцями
Пожежа під Чернівцями
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чабанах Київської області загорівся триповерховий готель. За словами пожежників, існувала велика загроза потрапляння вогню на розташовану поблизу АЗС.
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