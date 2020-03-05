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5 березня • оновлено в 19:23
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Під Чернівцями в будинку згоріла матір з трьома дітьми

2.2т
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Під Чернівцями під час пожежі в приватному будинку загинула жінка з трьома маленькими дітьми.

Трагедія сталася 5 березня в селі Ленківці Кельменецького району, повідомила пресслужба ДСНС у Чернівецькій області. Через те, що пожежа трапилась пізно вночі, сусіди помітили вогонь тільки коли полум'я охопило повністю весь будинок і перекриття обвалилися.

"Після ліквідації пожежі рятувальники увійшли до будинку, де виявили тіла трьох дітей у віці від двох до шести років та їх 26-річну матір", – повідомили у відомстві.

Пожежа під Чернівцями

Пожежа під Чернівцями

Причина пожежі на даний момент встановлюється.

Пожежа під Чернівцями

Пожежа під Чернівцями

Google. Maps

Пожежа під Чернівцями

Пожежа під Чернівцями

Пожежа під Чернівцями

Пожежа під Чернівцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чабанах Київської області загорівся триповерховий готель. За словами пожежників, існувала велика загроза потрапляння вогню на розташовану поблизу АЗС.

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Автор
Антон Степанов
Тема
Кримінал
Місце
Україна Чернівці
Теги
кримінал пожежа
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