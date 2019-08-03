Під Чернівцями трапилася страшна ДТП з іноземцем: є жертва та постраждалі. Фото

У суботу, 3 серпня, близько 15:00 у селі Тарашани Глибоцького району Чернівецької області трапилася ДТП, в результаті якої загинув громадянин сусідньої держави та ще 4 осіб постраждали.

Про це повідомило ГУ Національної поліції у Чернівецькій області. Зазначається, що зіткнулися автомобілі "Volkswagen Sharan" і "Mercedes-Benz".

"На місці події працівники поліції з’ясували, що вказані автівки їхали у попутному напрямку. Зі слів очевидців, водій мінівена "Volkswagen Sharan", що рухався попереду, раптово почав маневр розвороту. Кермувальник легковика "Mercedes-Benz", який їхав позаду, не встиг зреагувати й допустив зіткнення", – йдеться у повідомленні.

ДТП під Чернівцями ГУ Нацполіції в Чернівецькій області

Зазначається, що водій мінівена-іноземець внаслідок отриманих травм загинув на місці. Водій та 3 пасажирів легковика отримали тілесні травми і доставлені до лікарні.

ДТП під Чернівцями ГУ Нацполіції в Чернівецькій області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня у Києві в ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber). Пізніше в мережі з'явилося відео моменту аварії, яке налякало українців. Вони назвали її умисною.

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