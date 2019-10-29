Під Черніговом жінку загриз невідомий звір: у місті почалася паніка

У місті Семенівка Чернігівської області невідомий звір загриз 70-річну жінку.

Так, її знайшли на порозі будинку місцеві жителі. На той момент вона була ще жива, передають "Факти".

Відзначається, що у пенсіонерки були страшні травми від укусів. Жінку госпіталізували і вона провела в реанімації майже добу, проте лікарям не вдалося її врятувати.

Жінку під Черніговом загриз невідомий звір Ілюстрація

Поки невідомо, який саме хижак загриз жінку. "П'ятдесят на п'ятдесят. Більше допускають, що бродячий собака. Або вовк. У нас же на території ще й вовки водяться. Є підозра, що це чиясь собака", – розповів дільничний офіцер поліції Сергій Бублик.

Крім того, в місті ходять чутки, що жорстоко розправитися з пенсіонеркою могли свині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пологівському районі Запорізької області літня жінка померла після нападу на неї бродячих собак.

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