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29 жовтня • оновлено в 06:31
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Під Черніговом жінку загриз невідомий звір: у місті почалася паніка

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У місті Семенівка Чернігівської області невідомий звір загриз 70-річну жінку.

Так, її знайшли на порозі будинку місцеві жителі. На той момент вона була ще жива, передають "Факти".

Відзначається, що у пенсіонерки були страшні травми від укусів. Жінку госпіталізували і вона провела в реанімації майже добу, проте лікарям не вдалося її врятувати.

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Жінку під Черніговом загриз невідомий звір

Жінку під Черніговом загриз невідомий звір

Ілюстрація

Поки невідомо, який саме хижак загриз жінку. "П'ятдесят на п'ятдесят. Більше допускають, що бродячий собака. Або вовк. У нас же на території ще й вовки водяться. Є підозра, що це чиясь собака", – розповів дільничний офіцер поліції Сергій Бублик.

Крім того, в місті ходять чутки, що жорстоко розправитися з пенсіонеркою могли свині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Пологівському районі Запорізької області літня жінка померла після нападу на неї бродячих собак.

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Місце
Україна Чернігів
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