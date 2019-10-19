Під Черніговом поліцейський задавив велосипедиста: фото з місця ДТП

У Чернігівській області біля міста Сосниця співробітник поліції на смерть збив велосипедиста.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. За даними правоохоронців, співробітник поліції знаходився поза службою.

patrol.police.gov.ua

"Чоловік наїхав на велосипедиста 1964 року народження, який на неосвітленій частині дороги рухався в попутному напрямку з правого боку. Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Міліціонер самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу. Результати огляду водія автомобіля показали, що він був тверезий", – йдеться в повідомленні.

Місце ДТП patrol.police.gov.ua

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Керівництво поліції призначило проведення службового розслідування.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як у Вінницькій області поліцейський в стані сп'яніння влаштував ДТП, в результаті якого загинула людина, ще двоє постраждали.

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