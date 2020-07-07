Під Черкасами загорілася цистерна з пальним: загинув молодий водій

У Черкаській області в Кам'янському районі на ділянці дороги Н-1 Київ-Знам'янка перекинулася цистерна з пальним. В результаті пожежі водій обгорів і після помер в лікарні.

Подія трапилася близько опівночі, повідомляє пресслужба ДСНС в регіоні.

"Близько опівночі, водій автомобіля "МAN" з причепом, не впорався з керуванням, з'їхав в кювет та допустив перекидання автомобіля, що перевозив пальне в цистерні", – йдеться в повідомленні.

ДТП в Черкаській області ДСНС

Відзначається, що в результаті аварії вилилося 25 тонн пального, яке відразу ж загорілася. Коли на місце НП прибули рятувальники, площа пожежі склала 400 квадратних метрів. З вогню витягли 25-річного водія, якого терміново доставили в лікарню, де він і помер.

Всі обставини події встановлюються. За попередньою інформацією, ДТП могла статися через те, що водій заснув за кермом.

Цистерна з пальним загорілася після перекидання ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перетині вулиць Балківської і Дальницької сталася аварія за участю пожежної машини.