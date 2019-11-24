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24 листопада • оновлено в 14:30
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Під Брестом загинув український моряк: подробиці НП

1.7т
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В результаті шторму в Кельтському морі, неподалік Бреста, загинув український моряк.

Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомляє "Благодійна організація" Фонд допомоги морякам "Ассоль".

"Суховантаж ALMA ((IMO: 9231676, прапор – Мальта) зв'язався із MRCC Corsen, Франція, та запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, який перебував у критичному стані. Травму було отримано в результаті шторму в 2110 UTC 22 листопада в Кельтському море, приблизно у 150 нм на захід від Бресту", – йдеться в повідомленні.

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Шторм у морі

Шторм у морі

ілюстрація (pixabay)

Уточнюється, що команду медпрацівників було доставлено на борт суховантажу вертольотом. 23 листопада лікарі констатували смерть моряка. В результаті судно перервало рейс із Великобританії на Кубу і попрямувало до Бресту.

Точна причина смерті поки невідома. За даними благодійної організації, це могло статися від удару хвилі до падіння або удару будь-яким важким предметом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Білорусь Брест
Теги
моряки смерть
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