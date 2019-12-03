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3 грудня • оновлено в 14:22
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"Під білі рученьки!" У Херсоні хлопця силою відвезли до військкомату просто з пошти

2.6т
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У Херсоні працівники місцевого військкомату приїхали за хлопцем просто у відділення "Нової пошти", де він працює.

Відео "затримання" потрапило у мережу. На ньому видно, як кілька чоловіків у камуфляжі намагаються умовити працівника пошти поїхати з ними. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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"Під білі рученьки!" У Херсоні хлопця силою відвезли до військкомату просто з пошти

Скріншот із відео

Після відмови вони силою забрали його з приміщення. "Що, будете під білі рученьки виводити?" – запитав він. На що військові відповіли ствердно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ще влітку 2019 року почалися облави на призовників. Їх "ловлять" просто посеред вулиці.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Херсон
Тег
облава на призовників
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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Юг Руси
Юг Руси
На вoйне уже дохнуть некому. Пополнение ... )))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Плохо спрятался.
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