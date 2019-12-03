"Під білі рученьки!" У Херсоні хлопця силою відвезли до військкомату просто з пошти

У Херсоні працівники місцевого військкомату приїхали за хлопцем просто у відділення "Нової пошти", де він працює.

Відео "затримання" потрапило у мережу. На ньому видно, як кілька чоловіків у камуфляжі намагаються умовити працівника пошти поїхати з ними. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот із відео

Після відмови вони силою забрали його з приміщення. "Що, будете під білі рученьки виводити?" – запитав він. На що військові відповіли ствердно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ще влітку 2019 року почалися облави на призовників. Їх "ловлять" просто посеред вулиці.

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