Колишній кримський "глава МОЗ" отримав 10 років в'язниці за держзраду

Колишній "міністр охорони здоров'я" анексованого Криму Петро Михальчевський визнаний винним у державній зраді й отримав 10 років в'язниці.

Таке рішення 13 липня ухвалив Дніпровський районний суд Києва, повідомила в Facebook прессекретарка прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко. Захист обвинувачуваного заявив "Крим.Реалії", що має намір оскаржити вирок.

Суд визнав Михальчевського винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в редакції від 2014-го).

Так, будучи громадянином України, після окупації півострова в 2014 році він очолив незаконне "Міністерство охорони здоров'я Республіки Крим", надаючи в такий спосіб допомогу Росії в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України.

Михальчевський безпосередньо брав участь у реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на легітимізацію окупаційної влади, шляхом видання наказів і розпоряджень про діяльність "МОЗ".

Він також надавав РФ допомогу в організації "референдуму" та звітував "керівництву" окупаційної адміністрації про результати голосування своїх підлеглих, схиляючи їх до набуття громадянства Росії.

"Чесно кажучи, перебуваю в шоковому стані. Не міг собі уявити, що практикуючому хірургові, лікарю, за те, що він займався діяльністю, яка за Конвенцією не підлягає покаранню, дадуть десять років", – відреагував на вирок адвокат Михальчевського Валентин Рибін.

Зазначимо, Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня до червня 2014 року, після анексії, а потім переїхав до Києва. Окупаційна влада звинуватила його в участі в корупційних схемах, через що Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше прокуратура АРК Крим направила до суду обвинувальний висновок стосовно судді, яка перейшла на службу до окупантів.