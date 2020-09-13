Українці висунули вимогу у справі "вагнерівців": петиція зібрала голоси за 6 днів

Петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів з вимогою створити парламентську ТСК по справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у розділі електронних петицій.

Відповідно до закону "Про звернення громадян", розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Петицію 7 вересня зареєстрували члени родин українців, які загинули внаслідок терористичних актів, скоєних на Донбасі російськими найманцями. Автор звернення – вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка Віталіна Тарасова.

Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російської агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, бійців ПВК "Вагнер" була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", – зазначається у петиції.

На думку авторів, слідча комісія Верховної Ради наразі є єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на питання.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а також відповіді на питання: хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків – в останній момент уникнули покарання? Хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання?

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто поставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", – також зазначають рідні загиблих військових.

"Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди!", – йдеться у петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, петиція про ТСК щодо "вагнерівців" встановила рекорд за швидкістю підписання.

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