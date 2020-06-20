У Путіна заявили про небезпеку ситуації навколо Донбасу і натякнули на вину Києва
Спікер глави Росії заявив, що іншого способу врегулювання ситуації на Донбасі, крім мінських переговорів, "не існує"
Пєсков також стверджує, що ситуація "потенційно небезпечна"
Він звинуватив українську сторону й заговорив про ймовірність завести переговори в глухий кут
Дмитро Пєсков назвав небезпечною ситуацію на Донбасі
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "потенційно небезпечною" нинішню ситуацію з урегулюванням конфлікту на Донбасі.
Про це він сказав в ефірі програми "Большая игра" на "Первом канале" в суботу, 20 червня. За словами представника Кремля, контактна група в мінському процесі працює "досить активно, намагається намацати точки дотику, десь вдається зближувати позиції, десь ні".
"Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна", – заявив Пєсков.
Він також сказав, що "не можуть не викликати занепокоєння все частіше і частіше озвучувані слова про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей".
Вчергове прессекретар Путіна звинуватив у гальмуванні переговорів українську сторону.
"І, звичайно, якщо це буде звучати частіше, і якщо це буде приймати форму абсолютно офіційних заяв, то, звичайно, це буде заводити ситуацію в глухий кут. Бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто не існує", – стверджує Пєсков.
"Наскільки сьогодні якийсь альтернативний канал для роботи може бути сформульований, зараз не візьметься прогнозувати ніхто", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі цієї ж програми Дмитро Пєсков побажав першій леді України Олені Зеленській, яка заразилася CОVID-19, якнайшвидшого одужання.
Пєсков розповів і про так звані дезінфекційні тунелі в резиденції Володимира Путіна.