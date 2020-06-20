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У Путіна заявили про небезпеку ситуації навколо Донбасу і натякнули на вину Києва

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Розслідування
2,4 т.

  • Спікер глави Росії заявив, що іншого способу врегулювання ситуації на Донбасі, крім мінських переговорів, "не існує"

  • Пєсков також стверджує, що ситуація "потенційно небезпечна"

  • Він звинуватив українську сторону й заговорив про ймовірність завести переговори в глухий кут

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков назвав небезпечною ситуацію на Донбасі

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "потенційно небезпечною" нинішню ситуацію з урегулюванням конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі програми "Большая игра" на "Первом канале" в суботу, 20 червня. За словами представника Кремля, контактна група в мінському процесі працює "досить активно, намагається намацати точки дотику, десь вдається зближувати позиції, десь ні".

"Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна", – заявив Пєсков.

Він також сказав, що "не можуть не викликати занепокоєння все частіше і частіше озвучувані слова про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей".

Вчергове прессекретар Путіна звинуватив у гальмуванні переговорів українську сторону.

"І, звичайно, якщо це буде звучати частіше, і якщо це буде приймати форму абсолютно офіційних заяв, то, звичайно, це буде заводити ситуацію в глухий кут. Бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто не існує", – стверджує Пєсков.

"Наскільки сьогодні якийсь альтернативний канал для роботи може бути сформульований, зараз не візьметься прогнозувати ніхто", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі цієї ж програми Дмитро Пєсков побажав першій леді України Олені Зеленській, яка заразилася CОVID-19, якнайшвидшого одужання.

Пєсков розповів і про так звані дезінфекційні тунелі в резиденції Володимира Путіна.

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  1. /Розслідування