Пєсков назвав війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав вторгнення армії РФ на Донбас "внутрішньоукраїнських конфліктом".

Саме тому, за його словами, країна-агресорка роздала свої паспорти жителям тимчасово окупованих територій, передає Інтерфакс. Так Кремль нібито вирішив подбати про населення ОРДЛО.

"Там ("Л/ДНР". – Ред.) допустиме подвійне громадянство. Росія, керуючись гуманітарними міркуваннями, стала видавати російські паспорти, тому що це люди, які були відштовхнуті своєю державою", – сказав Пєсков, виправдовуючи агресію своєї країни на сході України.

Дмитро Пєсков

Так прессекретар Володимира Путіна відповів на питання про те, чи немає протиріч в тому, що на переговорах в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи терористичні псевдореспубліки представляють люди, які мають російське громадянство.

За словами Пєскова, вони нібито "в першу чергу представляють інтереси українського регіону – самопроголошених "республік" і є "громадянами" цих самопроголошених "республік", маючи паспорти "ЛНР" і "ДНР".

"Л/ДНР" – це самопроголошені "республіки", які заявили про свій вихід з України. І ми всі працюємо для того, щоб Україна стала єдиною країною, де припиниться цей "внутрішньоукраїнський конфлікт", – збрехав він.

Підсумовуючи, Пєсков знову підкреслив, що Росія як і раніше вважає розв'язаний нею конфлікт на Донбасі "внутрішньоукраїнським".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року Пєсков проговорився, що на Донбасі проти українських військових воюють громадяни Росії. Про це він сказав, коментуючи візит на з'їзд організації "Союз добровольців Донбасу" Владислава Суркова, який на той момент був помічником Путіна.

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