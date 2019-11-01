"Ініціатори не росіяни!" Український академік відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

Перший віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко заявив, що війну на Донбасі нібито "організувала Демократична партія США".

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, вчений назвав Революцію Гідності державним переворотом, також зв'язавши його з американцями.

"Я розумію: так, що Росія брала участь у цьому військовому конфлікті... Але ви ж, напевне, чули і бачили, що деякі американські представники Демократичної партії США заявляли відкрито, що війну в Україні організувала Демократична партія. І це правда.

Якщо ми подивимося на всі дані розвідслужб і свідків політичних, таких як Штайнмаєр і інших... які брали участь у підписанні меморандуму між колишнім президентом Януковичем і групою послів іноземних, західних країн, то ми бачимо, що дійсно західні країни були ініціаторами, по суті, цього процесу. Америка перехопила ініціативу і, по суті, зробила переворот державний", – сказав він.

Анатолій Пешко zik.ua

Пешко заявив, що "все це розуміють", але про це не говорять. "Ініціатором всієї цієї війни були зовсім не росіяни", – вважає він.

Віце-президент академії наук додав, що американці нібито використовували "деяких українських діячів", "авантюрних людей, які пішли на це заради отримання влади" в країні.

На його думку, американці практично обманом "зіштовхнули два народи". "Власне, навіть один народ – слов'янський, але східний і західний регіони", – уточнив академік.

Відзначимо, заяви Пешка викликали бурхливу реакцію громадськості. Користувачі мережі в коментарях розкритикували пропагандистські твердження, назвавши їх маячнею.

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Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "абсолютно впевнений" у тому, що Росія завдасть військового удару по півдню України.

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