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1 листопада • оновлено в 20:36
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"Ініціатори не росіяни!" Український академік відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

2.3т Читати матеріал російською

Перший віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко заявив, що війну на Донбасі нібито "організувала Демократична партія США".

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, вчений назвав Революцію Гідності державним переворотом, також зв'язавши його з американцями.

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"Я розумію: так, що Росія брала участь у цьому військовому конфлікті... Але ви ж, напевне, чули і бачили, що деякі американські представники Демократичної партії США заявляли відкрито, що війну в Україні організувала Демократична партія. І це правда.

Якщо ми подивимося на всі дані розвідслужб і свідків політичних, таких як Штайнмаєр і інших... які брали участь у підписанні меморандуму між колишнім президентом Януковичем і групою послів іноземних, західних країн, то ми бачимо, що дійсно західні країни були ініціаторами, по суті, цього процесу. Америка перехопила ініціативу і, по суті, зробила переворот державний", – сказав він.

Анатолій Пешко

Анатолій Пешко

zik.ua

Пешко заявив, що "все це розуміють", але про це не говорять. "Ініціатором всієї цієї війни були зовсім не росіяни", – вважає він.

Віце-президент академії наук додав, що американці нібито використовували "деяких українських діячів", "авантюрних людей, які пішли на це заради отримання влади" в країні.

На його думку, американці практично обманом "зіштовхнули два народи". "Власне, навіть один народ – слов'янський, але східний і західний регіони", – уточнив академік.

Відзначимо, заяви Пешка викликали бурхливу реакцію громадськості. Користувачі мережі в коментарях розкритикували пропагандистські твердження, назвавши їх маячнею.

"Ініціатори не росіяни!" Український академік відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

Скріншот

"Ініціатори не росіяни!" Український академік відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

Скріншот

"Ініціатори не росіяни!" Український академік відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

Скріншот

"Ініціатори не росіяни!" Український академік відзначився скандальною заявою про війну на Донбасі

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "абсолютно впевнений" у тому, що Росія завдасть військового удару по півдню України.

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Теми
російська пропаганда Канали Медведчука Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
пропаганда видео
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Клинцов Александр
Клинцов Александр
Во-первых, Пешко пьян. Во-вторых, каждый любит того президента, при котором ему хорошо жилось. Кому жилось хорошо при Януковиче? Ну, наверное, Пешко.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Радует, что Правда всё чаще просачивается в каклосми в последнее время. Ну, и традиционные переобувания - куда ж без них..
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Всех преступников к ответу. Порошенко, Турчинова, Авакова и еще пару десятков ждет вышка.
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