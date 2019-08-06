Перший удар по аферах Фукса: в Києві суд прийняв важливе рішення

Київському метрополітену заборонено перераховувати кошти з надуманої заборгованості на рахунки компанії, афілійованої з олігархом Павлом Фуксом.

Подільський районний суд Києва за клопотанням Київської місцевої прокуратури №7 в рамках кримінального провадження прийняв ряд постанов і наклав арешт на кошти комунального підприємства "Київський метрополітен", повідомляє Finbalance. Мова про рахунки в на рахунках в Укрексімбанку, Ощадбанку, Промінвестбанку, УкрСиббанку, Індустріалбанку та Айбокс Банку.

Київській підземці заборонено перераховувати кошти на рахунки для ТОВ "Австро-Угорська Лізингова Компанія" (раніше це ТОВ "Укррослізинг", - прим.).

Згідно з судовими матеріалами, в ході розслідування кримінального провадження №12015100120001603 прокуратура і поліція прийшли до висновку, що в 2017-2018 роках КП "Київський метрополітен" необґрунтовано перерахувало для ТОВ "Укррослізинг" 304 500 000 грн на погашення винагороди, комісії, штрафів та коригуючого коефіцієнта за лізинговим договором 2009 року (за яким столична підземка отримала 100 вагонів).

"При цьому, сума грошових коштів, які підлягають подальшому безпідставному стягненню з КП "Київський метрополітен" на користь ТОВ" Укррослізинг "на 15.07.2019 становить 629 325 878,61 гривень", - йдеться в судових матеріалах.

Нагадаємо, в січні 2017 року Київський апеляційний господарський суд постановив стягнути з Київського метрополітену 1,97 млрд грн на користь ТОВ "Укррослізинг" в якості боргу за договором фінансових лізингових послуг, згідно з яким фірма у 2009 році передала метрополітену в користування 100 вагонів.

Сума заборгованістi за самі вагони становила 366 млн грн., hешта – відсотки, пеня, інфляційні втрати та так званий коефіцієнт коригування на суму 1,19 млрд.

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