Перші пішли: СБУ відреагувала на роздачу українцям "паспортів ЛНР"

СБУ повідомила про підозру главі "управління міграційної служби МВС ЛНР" і його заступнику за фактами примусової "паспортизації" жителів окупованого Донбасу.

Про це сказано в повідомленні прес-служби відомства. Відзначається, що паспорта цієї псевдореспублікі з 2018 року отримали понад 200 тисяч осіб.

"Примусовий характер "паспортизації" порушує закони і звичаї війни, визначені положеннями статей 3, 8, 52 Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни і ст. 75 Додаткового протоколу від 8 червня 1977 (Протокол I)", – підкреслили в СБУ.

Підозрюваним інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Терористи "ЛНР". Ілюстрація прямий

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав російські паспорти на Донбасі ризиком і "міною уповільненої дії".

За його словами, не можна ставити знак рівності між кількістю людей, які отримали російські паспорти, і кількістю проросійськи налаштованих громадян.

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