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/ Розслідування

"Перша ластівка!" Кличка раптово викликали на допит у ДБР

2.6т Читати матеріал російською

Мера Києва Віталія Кличка на п'ятницю, 26 липня викликали на допит в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляє ТСН, главу столиці викликали в рамках кримінального провадження щодо законності використання комунальних земель міста Києва.

"Був викликаний на допит в установленому законом порядку", – повідомила прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова.

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Деталі справи і причини, чому чиновника викликали на допит не повідомляли.

"Те, що Кличка викликали на допит, це перша ластівка. Я впевнений, що повинна бути дана оцінка законності таких рішень, як лізинг метро-вагонів, міст через Дніпро, Шулявський шляхопровід, ще багато-багато справ, за якими правоохоронні органи повинні запитати у Кличка, яка була його роль у всіх корупційних злочинах, які були здійснені", – зазначив депутат КМДА Ілля Сагайдак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба масово заводить кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, щоб вислужитися перед чинним главою держави Володимиром Зеленським.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
Державне Бюро Розслідувань КМДА
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CARGO 100
CARGO 100
Щас будут пытать, хотят знать, когда он "встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми—демонстрантами, которые погибли; и" о чём рассказали ...
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