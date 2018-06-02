Перевибори на Одещині: "мінування" і більше 10 постраждалих поліцейських

В с. Цебрикове Одеської області, де проходять перевибори, під час евакуації людей з виборчої дільниці в приміщенні поштового відділення почалися зіткнення з поліцією.

"О 13.01 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення у с. Цебрикове, у приміщенні якого розташована виборча дільниця. Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їхню евакуацію", - повідомили в прес-службі ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Деякі активісти були обурені діями поліції, почали чинити опір силовикам і розпорошили в них газ.

За попередньою інформацією, постраждали 13 поліцейських.

У відділенні поліції доставлені двоє людей. Відносно них було заведено кримінальне провадження за ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Розглядається питання про звинувачення в хуліганстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, 10 травня в Києві побили поліцейського після зробленого їм зауваження.