Перевертні у погонах "полюють" навіть на жінок і дітей: що не так із українською поліцією

Хвалена реформа поліції тріщить по швах. За останні три місяці трапилася низка резонансних НП, під час яких українці в прямому сенсі відчули на собі "успішні зміни". Звірства в харківському метро, збройний напад на 12-річну дівчинку і побиття 81-річного авіаконструктора у Києві... У цих злочинів є спільне – агресорами стали "правоохоронці".

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

НАПАД НА ТВОРЦЯ "МРIЇ"

Інформація про те, що в Києві п'ятеро чоловіків побили авіаконструктора заводу "Антонов" Віктора Ковальського (одного із творців Ан-74 і знаменитої "Мрії") викликала шок. Як і заява потерпілого, що серед них були двоє патрульних поліцейських. Нібито "правоохоронці" сплутали літнього чоловіка... з валютним шахраєм.

Того вечора Ковальський повертався із роботи – виходив зі станції метро "Шулявська". Раптово до нього підійшов невідомий і попросив підпалити цигарку.

"Кажу:" Я не курю. Запальнички немає – відпусти"... На мене посипалися удари ззаду і по голові", – повідомив конструктор журналістам.

Авіаконструктор Віктор Ковальський

81-річного чоловіка били троє, а потім до них приєдналися патрульні. Свідки записали номер автомобіля – 4435. У результаті на потерпілого одягли наручники й потягли в авто. А коли порвали йому портфель і заглянули в документи, нiбито зрозуміли, що схопили не ту людину.

У результаті "спецоперації" авіаконструктор отримав струс мозку та інші травми.

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Справою уже зайнялися прокуратура і Державне бюро розслідувань (ДБР). Департамент патрульної поліції повідомив про проведення службового розслідування (воно може тривати 30 днів) через тиждень після НП – тільки після резонансу, викликаного публікаціями у ЗМІ.

РОЗБІЙНИКИ З ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ

Ганебна НП трапилася і в Кременчуці Полтавської області. Напередодні Нового року правоохоронці затримали чотирьох співробітників патрульної поліції за підозрою у... розбійному нападi на перехожого.

За даними Державного бюро розслідувань, п'яні поліцейські завдали людині тілесних ушкоджень, відібрали гроші та матеріальні цінності.

ЖЕРТВОЮ СТАЛА ДИТИНА

Напередодні Нового року знову "сколихнуло" Київ – поліцейський виявився підозрюваним у розбійному нападі на 12-річну дівчинку.

"На мою молодшу доньку напали двоє дорослих хлопців, 19 і 26 років. Терзали, погрожували ножем в обличчя і вимагали віддати телефон. Дитина пручалася, вони її повалили у сніг, закрили рот рукою і відібрали телефон", – пояснила мати постраждалої дитини, Наталя Саргсян.

Затримати зловмисників вдалося випадковим очевидцям злочину – вони викликали поліцію і тримали нападників до її приїзду.

"Під час досудового розслідування з’ясувалося, що одним із нападників є сержант Головного управління Національної поліції у Києві. У момент скоєння злочину був п'яний. Він затриманий, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі", – повідомили у ДБР.

ЗВIРСТВА НА ПАРКОВЦI

Не менш скандальним виявилася НП у Чернівцях. Правоохоронець спочатку зробив чоловікові зауваження про "не таку парковку", потім почав погрожувати. Зрештою збив людину із ніг і декілька хвилин бив, поки та не втратила свідомість. Це зафіксували камери відеоспостереження.

Встановили особу нападника потерпілий і його дружина. Виявилося, що це колишній співробітник патрульної поліції, який за півроку до НП перевівся в Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Нацполіції. Правда, у поліції заявили, що Владислав Дикий уже ніби й не правоохоронець (мовляв, "буквально вчора" написав рапорт) і ніхто його заднім числом не звільняв.

Владислав Дикий

OBOZREVATEL перевірив декларації Дикого. У тій, яка подана перед звільненням, зазначений і останній робочий день – 30 жовтня, а побиття на парковці сталося на п'ять днів раніше. Тобто, злочин скоїв чинний співробітник поліції.

Декларація оперуповноваженого Дикого перед звільненням

ОЗГ У МЕТРО

Ще один скандал вибухнув у Харкові. На станції метро "Південний вокзал" поліцейські організовано "тероризували" пасажирів.

Прихована камера зафіксувала, як патрульні жорстоко били людину – зокрема і за допомогою стільця. Таких епізодів було декілька, мета одна – гроші.

"Правоохоронці" підходили до жінок, які виглядали як приїжджі – з валізами, зійшовши із потяга, розпитували дорогу. Під приводом перевірки документів співробітники поліції з'ясовували, з якою метою ті прибули у Харків. Потім запрошували їх у службове приміщення, де починали "пресувати" жертву – розповідаючи, що вона порушила закон і щодо неї буде складений протокол. Також поліцейські погрожували звернутися у контролюючі органів із метою накладення штрафних санкцій або припинення соціальних виплат.

Перелякані жінки віддавали гроші, які були при собі – аби вирішити проблему. Так, в одному випадку патрульні повідомили жінці про те, що вона не має права носити із собою документи своєї матері – пенсійне посвідчення та банківську картку, тому вони звернуться у компетентні органи, щоб виплати пенсій були припинені. Жінка на колінах благала "правоохоронців" не позбавляти її маму пенсії, але "вирішити" питання вдалося тільки за допомогою хабара, пише Kharkiv Today.

Знущання у харківському метро

Патрульних затримали "на гарячому" під час отримання чергового хабара – у рамках спецоперації, проведеної прокуратурою спільно з Управлінням внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Усього у цій справі були затримані шестеро поліцейських. П'ятьох суд випустив під заставу. Також відомо, що один із підозрюваних зараз намагається відновитися на роботі через суд.

Розслідування справи проти групи харківських перевертнів в погонах має завершитися до березня 2019 року.

ПОБИЛИ ВАГІТНИХ І ПОГРОЖУВАЛИ ЗҐВАЛТУВАННЯМ

Наприкінці грудня з'явилася інформація про звірства і в київському метро. Щоравда, ситуація відрізнялася: тут жінки звинуватили співробітників поліції у побитті і погрозах зґвалтування.

Подробиці повідомила адвокат Світлана Оснач: "Інцидент, який влаштували поліцейські, просто шокує! 20 грудня, у День міліції, який зазвичай наші правоохоронці відзначають голосно, мою клієнтку і її родичок незаконно затримали на станції метрополітену, завели в кімнату, роздягли до трусів, погрожували зґвалтуванням. А потім, не домігшись взаємності, один із керівників карного розшуку Нацполіції у метрополітені, будучи п'яним, жорстко побив дівчат кийком, бив ногами у живіт вагітну зі словами, що він наведе порядок у метро. І закон – це він. Після зазначеного інциденту дівчат викинули на вулицю, змусивши деяких написати розписку про відсутність претензій до них. Де в цій країні правосуддя?".

Постраждалі жінки "Факти"

Пізніше Оснач видалила перший пост про надзвичайну подію, а в другому повідомила, що відомості про вчинення цього злочину внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Також адвокат додала, що коментарів поки не буде – в інтересах слідства.

У прес-службі поліції Києва повідомили, що про все це проінформовані співробітники УВБ. Матеріали перевірки будуть направлені у Державне бюро розслідувань.

"Як тільки правоохоронці отримали повідомлення про те, що співробітники поліції на станції метрополітену побили жінок, начальник поліції Києва Андрій Крищенко для об'єктивної перевірки цієї інформації призначив службове розслідування. Ця інформація також передана у Київське управління внутрішньої безпеки Національної поліції України. Висновок службового розслідування буде спрямований у Державне бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення", – йдеться у повідомленні.

"У КРАЇНІ НАСТАНЕ ПРОСТО П**ДЕЦЬ!"

На фоні вищеописаних НП скандальний "виступ" начальника Управління патрульної поліції Києва здається дитячими пустощами, хоча вже обурив багатьох українців.

Начальник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля

Відео зі столичного нічного клубу з'явилося 2 січня на сторінці Police Control Ukraine. Юрій Зозуля не соромився нецензурних виразів.

"Ми робимо дуже важливу справу. У нас не вистачає сили, досвіду, грошей, терпіння, здоров'я. У нас не вистачає усього. Але ми повинні продовжувати все це робити. Тому що, бо як тільки ми припинимо це робити, то в країні настане просто п**дець, просто велика ж*па, як тільки патрульні, особливо у Києві, підуть із вулиць", – сказав начальник патрульної поліції Києва.

Після цих слів Зозулю стягнули зі сцени, але незабаром він знову там опинився. "З 9-ї ранку я сиджу на стакані... Ми є ах*єнна інституція...", – продовжив він.

(Увага! Відео містить вирази з нецензурною лексикою)

У мережі стверджують, що цей спіч Зозуля видав на новорічному корпоративі поліцейських. Судячи з усього, головний київський коп хотів якось мотивувати підлеглих, але вийшло не дуже. Утім, Юрію Зозулі не звикати до скандалів.

(Далі буде...)