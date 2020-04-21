Перевалила за 100: РНБО показала статистику щодо COVID-19 у Криму та "Л/ДНР"

Вікторія Довгань Розслідування 11:14, 21.04.2020 Оновлено: 11:43, 21.04.2020

Кількість випадків зараження коронавірусом на тимчасово окупованих територіях досягла 123. Йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей, а також про Крим.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це сказано в оперативній інформації за 21 квітня про поширення COVID-19 і заходи, які вживаються для боротьби з епідемією. Матеріали оприлюднені РНБО.

Зазначається, що станом на 9:00 21 квітня на тимчасово окупованих територіях Донецької області кількість хворих на коронавірус становить 36 осіб, а на тимчасово окупованих територіях Луганської області – 24 особи.

Коронавірус

Що стосується захопленого Криму, то там офіційно підтверджені 63 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 45 на тимчасово окупованих територіях АРК і 18 у Севастополі. Летальних наслідків не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла. 367 українцям із COVID-19 вдалося видужати. За добу виявили 415 нових заражень.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Зеленський не відповів на питання, які сам же ставив Порошенку на дебатах – ЗМІ

На Донбасі розв'язалися криваві бої: ЗСУ зазнали втрат і помстилися терористам

Російська нафта Urals впала слідом за американською

Тимошенко звинуватили в банкрутстві заводу "Буревісник": у експрем'єрки відповіли

"Ніби після бомбардувань!" Журналіст показав жахливі наслідки пожеж на Житомирщині