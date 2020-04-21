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21 квітня • оновлено в 12:39
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Перевалила за 100: РНБО показала статистику щодо COVID-19 у Криму та "Л/ДНР"

1.9т
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Кількість випадків зараження коронавірусом на тимчасово окупованих територіях досягла 123. Йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей, а також про Крим.

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Про це сказано в оперативній інформації за 21 квітня про поширення COVID-19 і заходи, які вживаються для боротьби з епідемією. Матеріали оприлюднені РНБО.

Зазначається, що станом на 9:00 21 квітня на тимчасово окупованих територіях Донецької області кількість хворих на коронавірус становить 36 осіб, а на тимчасово окупованих територіях Луганської області – 24 особи.

Коронавірус

Коронавірус

Що стосується захопленого Криму, то там офіційно підтверджені 63 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 45 на тимчасово окупованих територіях АРК і 18 у Севастополі. Летальних наслідків не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 21 квітня, в Україні зафіксовано вже 6125 випадків зараження коронавірусом. 161 особа померла. 367 українцям із COVID-19 вдалося видужати. За добу виявили 415 нових заражень.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму Коронавірус
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР РНБО
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Комментарии на сайте не модерированы
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
очередная срусская ложь
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
120 человек на 6-7 миллионов не так страшно
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