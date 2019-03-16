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Перевага на боці Росії: Наєв спрогнозував результат повномасштабної війни

5.3тЧитати матеріал російською

У разі масштабного наступу Росії на Україну за чисельністю і озброєністю перевага буде все ж на боці армії РФ. Однак результат сутички буде залежати від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів.

Про це заявив командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв в інтерв'ю "Фактам". При цьому він підкреслив, що за останні роки наша армія стала в рази сильнішою.

"Констатую, що на даному етапі Об'єднані сили не раз демонстрували здатність не тільки відбивати удари 1-го і 2-го армійських корпусів, сформованих російським військовим керівництвом, але і наносити адекватні відповіді. Лінію дотику на Донбасі ми контролюємо надійно", – запевнив він .

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Перевага на боці Росії: Наєв спрогнозував результат повномасштабної війни

НТВ

Наєв сказав, що захисники України щохвилини і щомиті готові до будь-яких можливих викликів і загроз.

"Війська Об'єднаних сил, якими мені випала честь командувати, постійно відточують і вдосконалюють свої навички, освоюють новітні озброєння і т. д. На наших полігонах практично не припиняються навчання різного роду і рівня. Безумовно, повномасштабне вторгнення – це не позиційна війна з перманентними обстрілами . Але! Українська армія зразка 2019 року – це не ті малозабезпечені та неукомплектовані бригади і батальйони, які зустріли відкриту агресію п'ять років тому. ЗСУ за ці роки зміцнилися чисельно, а головне – якісно: знайшли досвід, отримали новітні зразки озброєння і змінили тактику дій", – пояснив генерал-лейтенант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що загроза повномасштабної війни з боку Росії цілком реальна, особливо у світлі нинішніх військових приготувань противника поблизу державного кордону України в Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та в анексованому Криму.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Сергій Наєв
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
Коли нам вдастся вiдрастити довгi та пухнастi чуби, а потiм, вдягнувши вишиванки, ми сядемо на танки та поїдемо прямо на Донбасс, тодi сепари злякаються з нас i почнуть тiкати, а потiм, мабуть, здаватися к нам у полон.. хто його знає?", - НСДП(Наукова Свiдома Думка Патрiотiв).
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Слон и моська)))))) Огромный спокойный слон и маленькая брехливая моська, гавкающая из под ноги хозяина)))))
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Белый господин
Белый господин
Жирка сначала поднакопите. Медведю костлявые не нужны.
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