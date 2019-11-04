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4 листопада • оновлено в 14:03
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"Перетворюють на військовий форпост": Чубаров розкрив підступну аферу Росії у Криму

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Всі позитивні зміни, які Росія намагається втілювати в окупованому Криму, спрямовані на його перетворення на військовий форпост.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив представник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він додав, що країна-агресор намагається заселити на захоплену територію якомога більше своїх силовиків.

"Зміни помітні – це будівництво доріг, великих об'єктів, житла. Але все це пов'язано із перетворенням Кримського півострова на військовий форпост. Житло часто будується для працівників каральних органів, особливо у Джанкої, під Євпаторією, у Сімферополі та Севастополі. Вони намагаються максимально поселити у Криму громадян Росії", – сказав Чубаров.

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За його словами, таким чином окупанти витісняють кримських татар. І щоб кардинально змінити ситуацію, вони йдуть на максимально радикальні кроки. Тому загарбники не тільки цілеспрямовано переселяють військових і працівників каральних органів із сім'ями, а й сприяють переселенню цивільного населення. Вони навіть створили спеціальні програми з кредитування та надання допомоги в облаштуванні при переїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Чубаров заявив, що окупований Росією Крим дедалі більше нагадує СРСР останніх років свого існування. Це викликає відчай навіть у тих, хто був прихильником російського вторгнення на український півострів.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинские патриоты обходят Крым далеко стороной и на цыпочках, это не Донбасс там могут и на атомы разложить.
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Питон Каа
Питон Каа
Не видать больше Чубарову Крыма, как своих ушей. Да и хрен с ним, не жаль.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Изменения заметны – это строительство дорог, крупных объектов, жилья. Но все это связано с преобразованием Крымского полуострова в военный форпост. Жилье часто строится для сотрудников карательных органов, особенно в Джанкое, под Евпаторией, в Симферополе и Севастополе. Они стараются максимально поселить в Крыму граждан России", – сказал Чубаров." Строительство дорог и жилья - страшная подлость. Поэтому Украина и в Крыму не строила, и у себя не строит. А на счёт "максимально поселить в Крыму граждан России" - так в Крыму ВСЕ граждане России
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