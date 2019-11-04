"Перетворюють на військовий форпост": Чубаров розкрив підступну аферу Росії у Криму

Всі позитивні зміни, які Росія намагається втілювати в окупованому Криму, спрямовані на його перетворення на військовий форпост.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив представник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він додав, що країна-агресор намагається заселити на захоплену територію якомога більше своїх силовиків.

"Зміни помітні – це будівництво доріг, великих об'єктів, житла. Але все це пов'язано із перетворенням Кримського півострова на військовий форпост. Житло часто будується для працівників каральних органів, особливо у Джанкої, під Євпаторією, у Сімферополі та Севастополі. Вони намагаються максимально поселити у Криму громадян Росії", – сказав Чубаров.

Окупація Криму ВВС

За його словами, таким чином окупанти витісняють кримських татар. І щоб кардинально змінити ситуацію, вони йдуть на максимально радикальні кроки. Тому загарбники не тільки цілеспрямовано переселяють військових і працівників каральних органів із сім'ями, а й сприяють переселенню цивільного населення. Вони навіть створили спеціальні програми з кредитування та надання допомоги в облаштуванні при переїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Чубаров заявив, що окупований Росією Крим дедалі більше нагадує СРСР останніх років свого існування. Це викликає відчай навіть у тих, хто був прихильником російського вторгнення на український півострів.

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