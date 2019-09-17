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17 вересня • оновлено в 19:39
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"Фрік-шоу і цирк": волонтер жорстко висловився про справу Гандзюк

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Розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк сьогодні перетворюють на "цирк" і "фрік-шоу".

Таку заяву зробив журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний в ефірі ObozTV, коментуючи плани Верховної Ради створити нову тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі Гандзюк.

Шовкошитний висловив переконання, що нова ТСК буде створена "за кілька днів".

"Намагаються зробити якесь фрік-шоу, включити до її складу такого шулера з полтавського автовокзалу, як Ілля Ківа. У Ківи є безпосередньо конфлікт інтересів, він оббрехав Катерину Гандзюк, коли вона ще була жива. Батько подав до суду, виграв його, Ківа так і не вибачився за те, що брехав тоді про неї. Крім того, у нього конфлікт – він погрожував вбивством Сергію Стерненку, активісту зі "списку Гандзюк", на якого тричі нападали. З цієї нової ТСК хочуть вже спочатку зробити цирк", – заявив він.

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Волонтер зазначив, що проблема переслідувань активістів в Україні є системною, при цьому "зв'язку правоохоронних органів з організованою злочинністю глибоко вкоренилися і загрожують безпеці всієї країни".

"Ми можемо знати, хто замовник, можемо знати, хто безпосередній виконавець, хто організатор – абсолютно всі дійові особи можуть бути відомі в будь-якому кейсі про замовлення вбивства або про напад, але імпотентна правоохоронна система не може нічого з цим зробити", – констатував він .

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

bbc.com

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Особи
Катерина Гандзюк Родіон Шовкошитний Ілля Ківа
Місце
Україна
Тег
померла Катя Гандзюк
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