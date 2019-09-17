"Фрік-шоу і цирк": волонтер жорстко висловився про справу Гандзюк

Розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк сьогодні перетворюють на "цирк" і "фрік-шоу".

Таку заяву зробив журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний в ефірі ObozTV, коментуючи плани Верховної Ради створити нову тимчасову слідчу комісію (ТСК) у справі Гандзюк.

Шовкошитний висловив переконання, що нова ТСК буде створена "за кілька днів".

"Намагаються зробити якесь фрік-шоу, включити до її складу такого шулера з полтавського автовокзалу, як Ілля Ківа. У Ківи є безпосередньо конфлікт інтересів, він оббрехав Катерину Гандзюк, коли вона ще була жива. Батько подав до суду, виграв його, Ківа так і не вибачився за те, що брехав тоді про неї. Крім того, у нього конфлікт – він погрожував вбивством Сергію Стерненку, активісту зі "списку Гандзюк", на якого тричі нападали. З цієї нової ТСК хочуть вже спочатку зробити цирк", – заявив він.

Волонтер зазначив, що проблема переслідувань активістів в Україні є системною, при цьому "зв'язку правоохоронних органів з організованою злочинністю глибоко вкоренилися і загрожують безпеці всієї країни".

"Ми можемо знати, хто замовник, можемо знати, хто безпосередній виконавець, хто організатор – абсолютно всі дійові особи можуть бути відомі в будь-якому кейсі про замовлення вбивства або про напад, але імпотентна правоохоронна система не може нічого з цим зробити", – констатував він .

Катерина Гандзюк bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня 2018 року в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де вона жила.

Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні.

Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на завершене умисне вбивство.

24 липня ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера і Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся