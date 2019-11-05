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5 листопада • оновлено в 16:08
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/ Розслідування

"Пересунув кордон!" На росТБ пожартували про візит депутата Держдуми в Золоте

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На російському пропагандистському телебаченні уїдливо прокоментували незаконний візит в Золоте депутата нелегітимної Держдуми Росії Олексія Журавльова.

Так, в ефірі програми "60 хвилин" на "Росія 1" рупори Кремля цинічно пожартували, зазначивши, що політик окупантів своїм приїздом перемістив україно-російський кордон (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журавльов на Донбасі

Журавльов на Донбасі

Скріншот відео

"У нашій студії – депутат Держдуми, який пересунув кордон Росії з Україною приблизно на 200 кілометрів вглиб України! Особисто контролював, як кажуть, розведення військ в селищі Золотому. В Україні б'ють на сполох – ось, мовляв, вона, окупація і мало не головний окупант", – посміхаючись висловився скандальний ведучий низькопробної передачі Євген Попов.

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У свою чергу сам Журавльов ще більш нахабно виправдав своє несанкціоноване відвідування території чужої держави.

"Що ви там обурюєтеся? Ви ж сказали, що не визнаєте вибори в Держдуму через Крим. Відповідно, якщо ви не визнаєте – я для вас звичайний громадянин. Чого напружуватися тоді? Приїхав для вас простий громадянин подивитися, що там відбувається. Про що мова?" – огризнувся нелегітимний депутат країни-агресора на претензії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув у непідконтрольну частину населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

  • Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

  • Інцидент розлютив українців: в соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

  • Народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що готує запит в СБУ у зв'язку з візитом в Золоте Луганської області Журавльова.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Відведення військ на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
Державна Дума Росії
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а вас пропагандонов Украинцы на ую видели и нормальный Украинец если увидит эту нечисть пропагандонскую малое что он сделает плюнет в рожу а лучше даст в рожу,а еще лучше когда эта нечисть балалаечная сдохнет
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во бля какое то чмо появилось и передвинуло,э кокошня смотри что бы граница на 400 км к вам не вернулась а ха ха
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо ЗСУ відійшли із Золотого за наказом головнокомандуючого, то МЗС України повинен звернутись до ОБСЄ за підтвердженням візиту, щоб були підстави для подання позову до міжнародних судів.
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