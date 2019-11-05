"Пересунув кордон!" На росТБ пожартували про візит депутата Держдуми в Золоте

На російському пропагандистському телебаченні уїдливо прокоментували незаконний візит в Золоте депутата нелегітимної Держдуми Росії Олексія Журавльова.

Так, в ефірі програми "60 хвилин" на "Росія 1" рупори Кремля цинічно пожартували, зазначивши, що політик окупантів своїм приїздом перемістив україно-російський кордон (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Журавльов на Донбасі Скріншот відео

"У нашій студії – депутат Держдуми, який пересунув кордон Росії з Україною приблизно на 200 кілометрів вглиб України! Особисто контролював, як кажуть, розведення військ в селищі Золотому. В Україні б'ють на сполох – ось, мовляв, вона, окупація і мало не головний окупант", – посміхаючись висловився скандальний ведучий низькопробної передачі Євген Попов.

У свою чергу сам Журавльов ще більш нахабно виправдав своє несанкціоноване відвідування території чужої держави.

"Що ви там обурюєтеся? Ви ж сказали, що не визнаєте вибори в Держдуму через Крим. Відповідно, якщо ви не визнаєте – я для вас звичайний громадянин. Чого напружуватися тоді? Приїхав для вас простий громадянин подивитися, що там відбувається. Про що мова?" – огризнувся нелегітимний депутат країни-агресора на претензії України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув у непідконтрольну частину населеного пункту Золоте на Луганщині (Золоте-5), де відбулося розведення сил ЗСУ та терористів "ЛНР".

Під час візиту Журавльов заявив, що Україна ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. При цьому російський депутат розгулював по Золотому на очах у ОБСЄ. Там же був помічений прапор РФ.

Інцидент розлютив українців: в соцмережах приїзд Журавльова назвали "справжньою окупацією" і закликали СБУ негайно відреагувати.

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що готує запит в СБУ у зв'язку з візитом в Золоте Луганської області Журавльова.

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