Стрілянина в Мукачеві: суд засудив кримінального авторитета "Білого"
У четвер, 24 вересня, Мукачівський суд засудив Євгена Дребітка, який відомий у кримінальних колах на прізвисько "Білий", до чотирьох років тюремного ув'язнення.
Як повідомив у телеґрам-каналі журналіст Віталій Глагола, чоловіка засудили за вимагання.
"Інші фігуранти справи отримали менші терміни. Запотоцький, Данканич, Шелевий засуджені на три роки", – зазначив він.
Нагадаємо, що 19 березня співробітники СБУ затримали членів бандитського угруповання, які вимагали гроші в жителя Закарпаття за неіснуючий борг. За словами Глаголи, засуджені застосовували фізичну силу під час вимагання, погрожували вбивством і погрожували членам сім'ї потерпілого.
При цьому Дребітка затримали в лютому після стрілянини в Мукачеві. Суд визначив йому міру запобіжного заходу – арешт на два місяці, але він вніс заставу і вийшов з СІЗО.
Як писав OBOZREVATEL:
удень 7 лютого в Мукачеві (Закарпатська область) було скоєно напад на автомобіль Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланем.
По машині було відкрито стрілянину з автомата й пістолета, також нападники використовували світлошумову гранату. Пашкуляка з пораненням у плече доставили в ужгородську клініку. Його охоронець із важким пораненням перебував у мукачівській лікарні.
8 лютого в Нижніх Воротах Воловецького району Закарпатської області Національна поліція затримала сімох імовірних винуватців стрілянини.
За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Мукачеві ввели посилені заходи безпеки.
Як повідомляли власні джерела OBOZREVATEL, скористатися стріляниною в Мукачеві хотів депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога.