Стрілянина в Мукачеві: суд засудив кримінального авторитета "Білого"

У четвер, 24 вересня, Мукачівський суд засудив Євгена Дребітка, який відомий у кримінальних колах на прізвисько "Білий", до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Як повідомив у телеґрам-каналі журналіст Віталій Глагола, чоловіка засудили за вимагання.

"Інші фігуранти справи отримали менші терміни. Запотоцький, Данканич, Шелевий засуджені на три роки", – зазначив він.

Нагадаємо, що 19 березня співробітники СБУ затримали членів бандитського угруповання, які вимагали гроші в жителя Закарпаття за неіснуючий борг. За словами Глаголи, засуджені застосовували фізичну силу під час вимагання, погрожували вбивством і погрожували членам сім'ї потерпілого.

При цьому Дребітка затримали в лютому після стрілянини в Мукачеві. Суд визначив йому міру запобіжного заходу – арешт на два місяці, але він вніс заставу і вийшов з СІЗО.

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