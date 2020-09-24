Перестрілка в Мукачево: суд засудив кримінального авторитета 'Білого'

У четвер, 24 вересня, Мукачівський суд засудив Євгена Дребітка, який відомий в кримінальних колах на прізвисько "Білий", до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Як повідомив в Телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, чоловіка засудили за вимагання.

"Інші фігуранти справи отримали менші терміни. Запотоцький, Данканич, Шелевий засуджені на 3 роки", – зазначив він.

Нагадаємо, 19 березня співробітники СБУ затримали членів бандитського угруповання, які вимагали кошти у жителя Закарпаття за неіснуючий борг. За словами Глаголи, засуджені застосовували фізичну силу при вимаганні, погрожували вбивством і погрожували членам сім'ї потерпілого.

При цьому Дребітка затримали в лютому після стрілянини в Мукачево. Суд визначив йому міру запобіжного заходу арешт на 2 місяці, але він вніс заставу і вийшов з СІЗО.

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