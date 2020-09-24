Перестрілка в Мукачево: суд засудив кримінального авторитета "Білого"
У четвер, 24 вересня, Мукачівський суд засудив Євгена Дребітка, який відомий в кримінальних колах на прізвисько "Білий", до чотирьох років тюремного ув'язнення.
Як повідомив в Телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, чоловіка засудили за вимагання.
"Інші фігуранти справи отримали менші терміни. Запотоцький, Данканич, Шелевий засуджені на 3 роки", – зазначив він.
Нагадаємо, 19 березня співробітники СБУ затримали членів бандитського угруповання, які вимагали кошти у жителя Закарпаття за неіснуючий борг. За словами Глаголи, засуджені застосовували фізичну силу при вимаганні, погрожували вбивством і погрожували членам сім'ї потерпілого.
При цьому Дребітка затримали в лютому після стрілянини в Мукачево. Суд визначив йому міру запобіжного заходу арешт на 2 місяці, але він вніс заставу і вийшов з СІЗО.
Як писав OBOZREVATEL:
Вдень 7 лютого в Мукачеві (Закарпатська область) було скоєно напад на автомобіль Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо.
По машині була відкрита стрілянина з автомата і пістолета, також нападники використовували світлошумову гранату. Пашкуляк з пораненням в плече доставили в ужгородську клініку. Його охоронець з важким пораненням знаходився в мукачівській лікарні.
8 лютого в Нижніх Воротах Воловецького району Закарпатської області Національна поліція затримала сімох імовірних винуватців стрілянини.
За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Мукачево ввели посилені заходи безпеки.
Як повідомляли власні джерела OBOZREVATEL, скористатися перестрілкою в Мукачево хотів депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога.