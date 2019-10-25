Перестрілка в Харкові: з'ясувалася особа вбитого

Убитим у перестрілці на парковці біля супермаркету в Харкові 25 жовтня виявився "права рука" кримінального авторитета "Жори", на якого нібито і здійснювався замах.

"Жора" у важкому стані госпіталізований, повідомили в Telegram-каналі "РАКЛЫ".

"Убитий — Володимир Борох, відомий як "Тайсон", права рука "Жори". Сам "Жора" зараз у 4-й лікарні з проникаючим пораненням у груди", — йдеться в інформації.

Володимир Борох Тайсон убитий у перестрілці в Харкові Telegram-канал "РАКЛЫ"

Крім цього, стало відомо, що автомобіль, на якому приїхав один вз учасників харківських подій, вже знайшли спаленим, а стрілок підірвав гранату і загинув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові в п'ятницю, 25 жовтня, біля супермаркету "Восторг" трапилася стрілянина. За інформацією джерел, це був замах на кримінального авторитета на прізвисько "Жора". У результаті стрілянини загинув один нападник, його спільник поранений і перебуває у лікарні. А кримінальний авторитет із місця пригоди зник.

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