Перестрілка в Броварах: суд виніс рішення щодо першого підозрюваного

Розслідування 15:13, 30.05.2020 Оновлено: 15:20, 30.05.2020

Суд Броварів заарештував першого з групи підозрюваних у масштабній перестрілці 29 травня.

Як повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, він буде знаходитися 60 днів під арештом без права внесення застави.

Прокуратура вимагає арешту для всіх затриманих

"Очікуємо аналогічні рішення і щодо інших затриманих з обох кримінальних угруповань – вінницьких і броварських", – зазначив заступник голови МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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