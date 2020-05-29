Перестрілка в Броварах: поліція затримала ще 5 учасників-втікачів. Фото

Тимур Григоренко Розслідування 14:53, 29.05.2020 Оновлено: 15:23, 29.05.2020

У Житомирській області патрульні поліцейські затримали ще п'ятьох учасників перестрілки в Броварах.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Загальна кількість затриманих досягла вже 16. Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області. Не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними", – йдеться в дописі.

Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Броварах на Київщині група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо в дворі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МВС Арсеном Аваковим, з яким обговорив стрілянину в Броварах.

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