Перестрілка в Броварах: поліція затримала ще 5 учасників-втікачів. Фото

У Житомирській області патрульні поліцейські затримали ще п'ятьох учасників перестрілки в Броварах.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Загальна кількість затриманих досягла вже 16. Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області. Не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними", – йдеться в дописі.

Затримання учасників перестрілки в Броварах Facebook/Антон Геращенко

Затримання учасників перестрілки в Броварах Facebook/Антон Геращенко

Затримання учасників перестрілки в Броварах Facebook/Антон Геращенко

Затримання учасників перестрілки в Броварах Facebook/Антон Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Броварах на Київщині група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо в дворі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МВС Арсеном Аваковим, з яким обговорив стрілянину в Броварах.