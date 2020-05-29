Перестрілка в Броварах: поліція затримала ще 5 учасників-втікачів. Фото

У Житомирській області патрульні поліцейські затримали ще п'ятьох учасників перестрілки в Броварах.
Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Загальна кількість затриманих досягла вже 16. Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень у Київській області. Не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними", – йдеться в дописі.
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Затримання учасників перестрілки в Броварах
Facebook/Антон Геращенко
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Броварах на Київщині група озброєних людей розстріляла маршрутку прямо в дворі.
Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою МВС Арсеном Аваковим, з яким обговорив стрілянину в Броварах.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Перестрілка у Броварах" на сайті "OBOZREVATEL".