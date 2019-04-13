|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Вірний Україні до останнього подиху'': на Донбасі загинув український воїн

1.4тЧитати матеріал російською

На Донбасі загинув український військовий Володимир Лисаковський, він був старшим матросом.

Про це в Facebook повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗСУ. Відзначається, що 11 квітня Володимир отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Гранітного Донецької області.

Його відразу госпіталізували, і за нього вже почали боротися медики. Однак врятувати Лисаковского не вдалося, його поранення було несумісним з життям.

"До останнього подиху Володимир залишався вірним українському народові, своїм бойовим побратимам, клятві морського піхотинця - бути відважним воїном, відданим захисником, справжнім побратимом", - йдеться в повідомленні.

Новини
У власний день народження: на Донбасі загинув юний боєць ЗСУ
''Вірний Україні до останнього подиху'': на Донбасі загинув український воїн

За інформацією видання "Сегодня", чоловікові було 30 років, він був кулеметником. У квітні 2015 року Лисаковського мобілізували в ЗСУ, а в липні 2017 року його звільнили в запас, після чого чоловік знову пішов на фронт.

Володимир Лісаковський

Володимир Лісаковський

Facebook

Володимир Лісаковський

Володимир Лісаковський

Facebook

Володимир жив у Кривому Озері Миколаївської області. До війни на Донбасі навчався на юриста в Національному університеті Державної податкової служби України, а в жовтні 2011 року його призвали на строкову військову службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня на Донбасі в зоні проведення ООС загинув боєць-доброволець Першої Окремої штурмової роти ДУК ПС Роман Федоришин.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
13
2
Смішно
1
Цікаво
17
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Так вот все, кто изьявил желание убивать детей Донбасса заканчивают.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
На одного фашиста меньше и это хорошо .
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
А чего морскому ефрейтору понадобилось на Донбассе? Что искал, то и нашёл! Земля стекловатой!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки