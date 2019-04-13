''Вірний Україні до останнього подиху'': на Донбасі загинув український воїн

На Донбасі загинув український військовий Володимир Лисаковський, він був старшим матросом.

Про це в Facebook повідомляє Командування морської піхоти ВМС ЗСУ. Відзначається, що 11 квітня Володимир отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Гранітного Донецької області.

Його відразу госпіталізували, і за нього вже почали боротися медики. Однак врятувати Лисаковского не вдалося, його поранення було несумісним з життям.

"До останнього подиху Володимир залишався вірним українському народові, своїм бойовим побратимам, клятві морського піхотинця - бути відважним воїном, відданим захисником, справжнім побратимом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання "Сегодня", чоловікові було 30 років, він був кулеметником. У квітні 2015 року Лисаковського мобілізували в ЗСУ, а в липні 2017 року його звільнили в запас, після чого чоловік знову пішов на фронт.

Володимир Лісаковський Facebook

Володимир Лісаковський Facebook

Володимир жив у Кривому Озері Миколаївської області. До війни на Донбасі навчався на юриста в Національному університеті Державної податкової служби України, а в жовтні 2011 року його призвали на строкову військову службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня на Донбасі в зоні проведення ООС загинув боєць-доброволець Першої Окремої штурмової роти ДУК ПС Роман Федоришин.

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