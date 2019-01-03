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Перерізали горло: спливли жахливі подробиці вбивства студенток у Харкові

11.9тЧитати матеріал російською

Двом студенткам, тіла яких поліція виявила в орендованій квартирі Харкова, вбивця перерізав горло.

Як стало відомо, одна із дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця. Уродженець Туреччини нібито переслідував свою екс-пасію, повідомляє NewsRoom, із посиланням на власні джерела.

Силовики розшукують іноземця, а також орендаря квартири, де були знайдені трупи студенток.

Перерізали горло: спливли жахливі подробиці вбивства студенток у Харкові

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Перерізали горло: спливли жахливі подробиці вбивства студенток у Харкові

Харків City

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Нагадаємо, що в поліцію звернувся 19-річний студент і повідомив, що з 31 грудня не може зв'язатися зі своїми однокурсницями. Правоохоронці виявили трупи дівчат 3 січня у квартирі на вул. Валентинівській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці стався жахливий злочин — у власній квартирі вбили двох жінок і двох дітей. Підозрюваний у злочині був затриманий того ж дня.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХарків
Теги
вбивствокриміналНаціональна поліція України
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
бандитизм грабежи убийства! такое творится по всей стране! порошенко рулит и его опг
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Кожедуб Руслан, заткнись, Пригожинский троль! На паРашу посмотри! Порошенко - ярый противник твоего гопника! И он способен додушить твоего кгбшника!
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