Перерізали горло: спливли жахливі подробиці вбивства студенток у Харкові

Двом студенткам, тіла яких поліція виявила в орендованій квартирі Харкова, вбивця перерізав горло.

Як стало відомо, одна із дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця. Уродженець Туреччини нібито переслідував свою екс-пасію, повідомляє NewsRoom, із посиланням на власні джерела.

Силовики розшукують іноземця, а також орендаря квартири, де були знайдені трупи студенток.

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Нагадаємо, що в поліцію звернувся 19-річний студент і повідомив, що з 31 грудня не може зв'язатися зі своїми однокурсницями. Правоохоронці виявили трупи дівчат 3 січня у квартирі на вул. Валентинівській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці стався жахливий злочин — у власній квартирі вбили двох жінок і двох дітей. Підозрюваний у злочині був затриманий того ж дня.