"Перерізали горло" при дітях: гучний скандал отримав продовження

Скандал навколо дитячого свята 1 червня в Енергодарі Запорізької області, на якому була продемонстрована імітація перерізання горла нібито бійцями Нацгвардії, отримав продовження.

Тренер з єдиноборств Антон Шибаев спершу взяв на себе відповідальність за інцидент, проте потім заявив, що не причетний до даної ситуації, пишуть "Новости Донбасса".

Ввечері 4 червня на його сторінці в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте", з'явився запис в якому говорилося, що це його підопічні, а не нацгвардійці, влаштували показовий виступ на День дитини.

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Заява Шибаєва була поширена прес-службами Нацгвардії і військової частини 3042, бійців якої називали учасниками виступу.

"24 травня до нас з офіційним листом звернувся начальник ПК "Сучасник" з проханням підготувати показовий виступ до Дня захисту дітей 1 червня. Йому було відмовлено. У виступі взяв участь Енергодарський бійцівський клуб "Вітязь". Тренер бійцівського клубу на своїй сторінці дав пояснення, в якому приносить свої щирі вибачення за виступ своїх вихованців, за те що переборщив з фарбами і за те що негатив вилився на в\ч 3042", - говорилося в повідомленні військової частини.

У прес-службі мерії Енергодара також заявили, що Шибаєв взяв на себе відповідальність за інцидент.

Однак пізніше пост зі сторінки Шибаєва в соцмережі "ВКонтакте" був видалений. У коментарі журналістам він заявив, що нічого подібного не писав. Тренер також відмовився пояснити, як запис з'явився на його сторінці в соцмережі. Також він підкреслив, що не має ніякого відношення до виступу на дитячому святі 1 червня.

"Мене там не було, це не моя тема", - заявив чоловік.

Oleg Demura/Facebook

Журналісти також зв'язалися з керівником спортклубу "Витязь" Віталієм Фесенко. Він сказав, що "ніяких паперів не підписував" і не знає, що це були за люди у військовій формі на святі.

"Мене в місті не було", - додав він.

За словами Фесенка, в "Витязь" ніхто не звертався з проханням взяти участь у заході.

Коментуючи появу поста Шибаєва і подальше зникнення записи, Фесенко сказав: "У нашій країні можливо все".

У свою чергу начальник військової частини 3042 Ігор Рибак, який раніше відмовлявся коментувати ситуацію, заявив "Українській правді", що військовослужбовці його частині участі в дитячому святі не брали.

"Чому не сказав вчора? Тому що є прес-центр Нацгвардії. Ми давали запит до керівництва Нацгвардії, щоб виступити на святі, нам відмовили", - сказав Рибак.

Військову форму, яка була на бійців, він прокоментував так: "Форма Нацгвардії оливкова, а ця, у які виступали - колись така була у Міноборони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в міськраді Енергодара заявили, що військові Національної гвардії України не брали участі в скандальному дитячому святі.