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1 жовтня • оновлено в 14:45
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/ Розслідування

Перерахують по головах: в "Л/ДНР" затіяли показушну акцію

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У вівторок, 1 жовтня в терористичній організації "Л/ДНР" розпочався так званий перепис населення.

Як повідомляють місцеві "органи влади", перепис має встановити дані про "чисельність, структуру та розподіл населення по території з урахуванням соціально-економічних показників, національного і мовного складу, освітнього рівня громадян".

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Повідомляється, що окупанти мають намір з 1 по 14 жовтня провести поквартирний обхід. Також у "республіці" встановлять стаціонарні пункти, де так само проводитиметься перепис.

Терористи повідомили, що перепису населення підлягають:

– громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на дату перепису населення на території "республіки"

– громадяни, які постійно проживають у "республіці", але перебувають на дату перепису населення поза її межами

При цьому під перепис не потрапляють "іноземні громадяни, які мають імунітет і привілеї згідно із міжнародними договорами "республіки".

Перепис у "ДНР"

Перепис у "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, підприємці, які працюють на території так званих "ЛДНР", скаржаться, що бойовики останнім часом збільшили кількість рейдами зі збору данини.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ДНР Донбас
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Федоров Федор
Федоров Федор
На лицо базовые действия власти. В Бaндеpoвщине же перепись не проводится десятилетиями, чтоб мертвые души голосовали и получали субсидии.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
В свинарнике это голубая мечта только в мыслях. А республики делают своё дело без трёпа.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури,вы бы у себя перепись провели!!!)))
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