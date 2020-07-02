Переправляли найманців для ІДІЛ: в Україні на 10 років "закрили" двох іноземців

В Україні більш ніж до 10 років засуджено двох іноземців, які переправляли через її територію найманців для міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Зокрема, вони налагодили канал переправлення бойовиків-терористів до Сирії та Іраку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час досудового розслідування було встановлено, що двоє уродженців однієї із закавказьких країн на Харківщині в 2013-2015 роках "приймали" майбутніх учасників із республік Північного Кавказу РФ, країн Закавказзя та Центральної Азії. Опісля вони транзитом через Україну направляли їх до сирійсько-іракської зони для участі у бойових діях на боці терористичної організації. Крім цього, забезпечували їх фінансами, житлом та документами для виїзду.

Іноземці переправляли через Україну найманців ІДІЛ в Ірак і Сирію

"Зловмисники постійно координували свої дії з керівниками "Ісламської держави", які перебували у Туреччині та Сирії. Вони регулярно одержували від них фінансову та іншу допомогу для підтримки терористичної діяльності", – йдеться у повідомленні.

Також СБУ встановила, що в жовтні 2013 року засудженні надали фінансову й матеріальну підтримку бойовику для підготовки та вчинення терористичного акту на території однієї з країн Центральної Азії.

Зазначається, що під час обшуків за місцями проживання двох іноземців та в їхніх транспортних засобах правоохоронці вилучили символіку терористичної організації ІДІЛ, гранати, вибухові речовини, електродетонатори, короткоствольну вогнепальну зброю та боєприпаси.

Також було знайдено велику кількість бланків водійських прав і паспортів громадян країн Центральної Азії, РФ, Європейського Союзу й України, обладнання для виготовлення підроблених печаток і штампів, диски з фотографіями бойовиків, що використовувалися для виготовлення підроблених документів, платіжні картки банків різних держав.

У зловмисників виявили символіку терористичної організації, арсенал зброї й підробні документи

"Під час судового розгляду матеріалів кримінального провадження задокументована СБ України протиправна діяльність іноземців знайшла своє повне підтвердження", – констатують в СБУ.

За матеріалами відомства під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора суд визнав зловмисників винними, зокрема, за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, й призначив покарання у вигляді 10 років і 3 місяців позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Грузії з України екстрадували одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвілі на прізвисько "Аль Бара Шишані".