Переправив 2,3 тонни кокаїну: ГПУ видала Франції наркокур'єра з Туреччини

Генеральна прокуратура України задовольнила запит Міністерства юстиції Франції про видачу затриманого в Україні громадянина Туреччини.
"ГПУ ще раз підтвердила свою компетентність та відповідальне ставлення до своїх міжнародних зобов’язань. За принципової позиції прокуратури Херсонськоі області та Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ забезпечено видачу (екстрадицію) громадянина Туреччини "С" до Франції, який підозрюється в організації каналу контрабанди кокаїну в Європу", - написав на своїй сторінці в Facebook глава відомства Юрій Луценко.
За його словами, мова йде не про грами або кілограми речовини.
"Загальна кількість наркотику становить 2,3 тонни. Загалом протягом 2017 року ГПУ було видано до іноземних країн 135 правопорушників. Працюємо далі", - резюмував він.
Як говориться в прес-службі ГПУ, наркотики перевозилися в обладнаній схованці на молдавському судні, що було зупинено у французьких територіальних водах в грудні 2015 року.
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