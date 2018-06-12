Переправив 2,3 тонни кокаїну: ГПУ видала Франції наркокур'єра з Туреччини

Генеральна прокуратура України задовольнила запит Міністерства юстиції Франції про видачу затриманого в Україні громадянина Туреччини.

"ГПУ ще раз підтвердила свою компетентність та відповідальне ставлення до своїх міжнародних зобов’язань. За принципової позиції прокуратури Херсонськоі області та Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ забезпечено видачу (екстрадицію) громадянина Туреччини "С" до Франції, який підозрюється в організації каналу контрабанди кокаїну в Європу", - написав на своїй сторінці в Facebook глава відомства Юрій Луценко.

За його словами, мова йде не про грами або кілограми речовини.

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"Загальна кількість наркотику становить 2,3 тонни. Загалом протягом 2017 року ГПУ було видано до іноземних країн 135 правопорушників. Працюємо далі", - резюмував він.

Як говориться в прес-службі ГПУ, наркотики перевозилися в обладнаній схованці на молдавському судні, що було зупинено у французьких територіальних водах в грудні 2015 року.

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