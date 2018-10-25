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''Переплюнула кремлівський пул'': одіозна Бондаренко оскандалилася з премією Сенцову

25.1тЧитати матеріал російською

Одіозна екс-нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко оскандалилася заявою щодо вручення престижної премії імені Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову, якого незаконно утримують у російській в'язниці.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький, уточнивши, що вона переплюнула цинізмом весь кремлівський пул. Так, Бондаренко написала, що Сахаров "перекинувся в труні".

"Сахаров у труні перекинувся. Він за права людини ніби як боровся. А тепер премію його імені роздають тим, хто за право думати інакше ніби як збирався мститися вибухівкою. Чи то Сахаров - терорист, то чи Сенцов - мученик. Поміркуйте, люди добрі", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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Голобуцький у відповідь уточнив, що скандальна Бондаренко навіть не погидувала знімком Сахарова в труні, що є ознакою деструкції особистості.

"Олена переплюнула у частині захмарного цинізму весь кремлівський пул. Навіть фотографією Сахарова в труні не погидувала. Це вже явні ознаки не просто морального розкладання, а натуральної деструкції особистості. Від набору підгнилих недоносків дійсно не варто очікувати моральності або совісті. А ось у напрямку остаточного спочинку подумати варто", - прокоментував Голобуцький.

''Переплюнула кремлівський пул'': одіозна Бондаренко оскандалилася з премією Сенцову
''Переплюнула кремлівський пул'': одіозна Бондаренко оскандалилася з премією Сенцову

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Європейський парламент ухвалив офіційне рішення про вручення премії Сахарова Сенцову.

У відповідь топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив скандальне порівняння нагороди з визнанням Європою Адольфа Гітлера перед війною. Він також поскаржився, що таким чином Захід демонструє дії, на зло Росії.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Справа Олега Сенцоваросійська пропаганда
Особи
Олег СенцовОлена БондаренкоОлексій Голобуцький
Місце
Україна
Об'єкт
скандали
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Бондаренко в раше вовсе с катушек съехала...) такую чушь постить-это деградация...)
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЕСЛИ ПАРАНОИК ЛЕНА ПОЛЬЗУЕТСЯ УСПЕХОМ В ДИКИХ, ЗНАЧИТ РАША ТАКИ СЬЕХАЛА С КАТУШЕК !
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Я удивляюсь почему в этом году "рассияне" не двинули Вову Путина на Нобелевскую премию мира , они же его три года двигали , как "главного борца за мир во всём мире" , неужели стало доходить , что куда с "свиным рылом , в калашный ряд" , он заслужил одно , верёвку без очереди .
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