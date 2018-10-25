''Переплюнула кремлівський пул'': одіозна Бондаренко оскандалилася з премією Сенцову

Одіозна екс-нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко оскандалилася заявою щодо вручення престижної премії імені Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову, якого незаконно утримують у російській в'язниці.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі відомий український політтехнолог Олексій Голобуцький, уточнивши, що вона переплюнула цинізмом весь кремлівський пул. Так, Бондаренко написала, що Сахаров "перекинувся в труні".

"Сахаров у труні перекинувся. Він за права людини ніби як боровся. А тепер премію його імені роздають тим, хто за право думати інакше ніби як збирався мститися вибухівкою. Чи то Сахаров - терорист, то чи Сенцов - мученик. Поміркуйте, люди добрі", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Голобуцький у відповідь уточнив, що скандальна Бондаренко навіть не погидувала знімком Сахарова в труні, що є ознакою деструкції особистості.

"Олена переплюнула у частині захмарного цинізму весь кремлівський пул. Навіть фотографією Сахарова в труні не погидувала. Це вже явні ознаки не просто морального розкладання, а натуральної деструкції особистості. Від набору підгнилих недоносків дійсно не варто очікувати моральності або совісті. А ось у напрямку остаточного спочинку подумати варто", - прокоментував Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Європейський парламент ухвалив офіційне рішення про вручення премії Сахарова Сенцову.

У відповідь топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив скандальне порівняння нагороди з визнанням Європою Адольфа Гітлера перед війною. Він також поскаржився, що таким чином Захід демонструє дії, на зло Росії.