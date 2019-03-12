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Переплатили 300 млн: НАБУ звинуватили у масштабній схемі корупції з оборонкою

1.8тЧитати матеріал російською

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що НАБУ причетне до багатомільйонних втрат із державного бюджету в справі про розкрадання палива в оборонці, яку розслідували в 2017 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Міноборони, за словами Бірюкова, вимушено переплатило 300 мільйонів через переукладання контрактів із вини НАБУ.

Радник президента, коментуючи заключну частину розслідування журналістів Bihus.info про причетність до розкрадань в оборонці НАБУ, нагадав подробиці "паливної" справи.

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НАБУ

НАБУ

zn.ua

За словами Бірюкова, все не так гладко, як це показували детективи. Тоді НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили схему ймовірного розкрадання коштів, коли під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України були завищені ціни, що завдало державі збитків на 149 млн 339 тис. грн.

Про підозру повідомили заступнику міністра Ігорю Павловському, проте незабаром суд його відпустив.

Переплатили 300 млн: НАБУ звинуватили у масштабній схемі корупції з оборонкою

"А ви знаєте, що справа розсипалася на порох? А ви знаєте, що вже не одна людина сказала про те, що це було комерційне замовлення, щоб вибити постачальника? І навіть суми в сотнях тисяч доларів були озвучені. А те, що Міністерство оборони України було змушене переукладати всі контракти і втратило триста мільйонів гривень за вимушені переплати, знаєте? Ці всі цифри взагалі у відкритому доступі, тут навіть не треба жодних розслідувань. Все "чистенько" було спрацьовано – проти старого постачальника справа НАБУ, блокування рахунків. Паливо армії потрібне, ось і укладається новий договір. Тільки сезон пройшов, ціна зросла", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Бірюков
Місце
Україна
Теги
НАБУСпеціалізована антикорупційна прокуратураМіністерство оборони України
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