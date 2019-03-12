Переплатили 300 млн: НАБУ звинуватили у масштабній схемі корупції з оборонкою

Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що НАБУ причетне до багатомільйонних втрат із державного бюджету в справі про розкрадання палива в оборонці, яку розслідували в 2017 році.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Міноборони, за словами Бірюкова, вимушено переплатило 300 мільйонів через переукладання контрактів із вини НАБУ.
Радник президента, коментуючи заключну частину розслідування журналістів Bihus.info про причетність до розкрадань в оборонці НАБУ, нагадав подробиці "паливної" справи.
НАБУ
zn.ua
За словами Бірюкова, все не так гладко, як це показували детективи. Тоді НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили схему ймовірного розкрадання коштів, коли під час закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України були завищені ціни, що завдало державі збитків на 149 млн 339 тис. грн.
Про підозру повідомили заступнику міністра Ігорю Павловському, проте незабаром суд його відпустив.
"А ви знаєте, що справа розсипалася на порох? А ви знаєте, що вже не одна людина сказала про те, що це було комерційне замовлення, щоб вибити постачальника? І навіть суми в сотнях тисяч доларів були озвучені. А те, що Міністерство оборони України було змушене переукладати всі контракти і втратило триста мільйонів гривень за вимушені переплати, знаєте? Ці всі цифри взагалі у відкритому доступі, тут навіть не треба жодних розслідувань. Все "чистенько" було спрацьовано – проти старого постачальника справа НАБУ, блокування рахунків. Паливо армії потрібне, ось і укладається новий договір. Тільки сезон пройшов, ціна зросла", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковський.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Як з'ясувалося, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн гривень передоплати за таємну угоду.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
Журналісти також з'ясували, що співробітники НАБУ знали і були замішані в скандальних схемах довкола "Укроборонпрому". У розслідуванні вказується, що заступник директора Бюро Гізо Углава був у змові з бізнесменами, причетними до незаконних оборудок в оборонці.
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