Переписав статут: ексдиректор "Укрборонпрому" потрапив у новий скандал

Колишній генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін за кілька тижнів до звільнення вивів державну компанію "Укрспецекспорт" з-під контролю концерну.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні BIHUS info (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Букіну вдалося це зробити, переписавши статут компанії. Таким чином вона отримала право включити до свого складу ще 6 підприємств і, фактично не виходячи з "Укроборонпрому", звести на мінімум його вплив.

Букін вивів з-під контролю "Укрборонпрома" підприємство ВВС

За даними журналістів, у новий статут внесли більше прав і менше обов'язків і відповідальності. Наприклад, гендиректор "Укрспецекспорту" більше не повинен погоджувати всі призначення. Крім того, з нього зняли обов'язок узгоджувати штатний розклад.

Відзначається, що "Укрспецекспорт" практично отримав фінансову автономію, оскільки більшість договорів більше не повинні контролюватися "Укроборонпромом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Букін фігурує в корупційній схемі в українській "оборонці", яку викрили журналісти. 30 серпня Букіна на посаді замінив Айварас Абрамавічус.

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