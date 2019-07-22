Переможець виборів на Донеччині допомагав вивезти "Беркут" після Майдану: що відомо

Голова громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов, який переміг на парламентських виборах по одномандатному округу №51 в Зайцевому Донецької області, допомагав вивозити бійців "Беркута" з Києва після Революції Гідності.

У цьому він зізнався ще в 2016 році, пише "Громадське".

"На той момент, у 2014 році, ми дійсно допомагали всім, хто до нас звертався, з обох боків. У тому числі і міліції. На той момент всі намагалися піаритися з приводу "Беркута", і всі пропонували вивезти "Беркут" із Києва", – розповів Ковальов.

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При цьому самовисуванець запевнив, що в той час не йшлося про втечу "беркутівців", а навпаки, говорили про необхідність їх вивезення.

"Були нардепи, які їх вивозили. Але чомусь не згадали ніяких ні великих, ні малих депутатів, які про це говорили, а згадали тільки нас", – обурився він.

При цьому Ковальов запевнив, що не допомагав бійцям "Беркута" позбутися зброї, і не знає, чи були в числі тих силовиків, яких він допомагав вивезти, представники "чорної роти", яка безпосередньо розстрілювала протестувальників на Майдані.

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Олександр Ковальов ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі імена кандидатів в нардепи, які лідирують на одномандатних округах Донеччини.

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