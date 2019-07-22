Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Переможець виборів на Донеччині допомагав вивезти "Беркут" після Майдану: що відомо

1.3т Читати матеріал російською

Голова громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов, який переміг на парламентських виборах по одномандатному округу №51 в Зайцевому Донецької області, допомагав вивозити бійців "Беркута" з Києва після Революції Гідності.

У цьому він зізнався ще в 2016 році, пише "Громадське".

"На той момент, у 2014 році, ми дійсно допомагали всім, хто до нас звертався, з обох боків. У тому числі і міліції. На той момент всі намагалися піаритися з приводу "Беркута", і всі пропонували вивезти "Беркут" із Києва", – розповів Ковальов.

Новини
Хто проходить у Раду за мажоритаркою: повний список
Олександр Ковальов

Олександр Ковальов

Сайт "Ніхто крім нас"

При цьому самовисуванець запевнив, що в той час не йшлося про втечу "беркутівців", а навпаки, говорили про необхідність їх вивезення.

"Були нардепи, які їх вивозили. Але чомусь не згадали ніяких ні великих, ні малих депутатів, які про це говорили, а згадали тільки нас", – обурився він.

При цьому Ковальов запевнив, що не допомагав бійцям "Беркута" позбутися зброї, і не знає, чи були в числі тих силовиків, яких він допомагав вивезти, представники "чорної роти", яка безпосередньо розстрілювала протестувальників на Майдані.

Олександр Ковальов

Олександр Ковальов

Главком

Олександр Ковальов

Олександр Ковальов

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі імена кандидатів в нардепи, які лідирують на одномандатних округах Донеччини.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сало Уронили
Сало Уронили
скоро вы твари забудете о революции гнидности.и стыдно даже будет вспомнить
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel