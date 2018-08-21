Перемогти не зможе: експерт розповів про плани Путіна на Україну

Російське керівництво навряд чи зважиться на масштабну військову агресію по відношенню до України і буде втручатися у виборчий процес для того, щоб привести до влади лояльних до себе політиків.

"З огляду на міжнародну обстановку, Путін не наважиться на масштабні агресивні дії ... До того ж, цивілізований світ вже зрозумів, що таке Путін, його режим і які наслідки він за собою тягне. Хоча виключати військовий сценарій не можна", - сказав "Апострофу" експерт з питань безпеки Василь Богдан.

За його словами, президент РФ Володимир Путін зараз робить ставку на вибори і реваншистів.

"в Кремлі все ж очікують на президентські вибори .., а можливо й на парламентські. Але особливо – на президентські, тому що зараз все спрямовано на те, щоб задіяти всі аргументи і можливості на міжнародній арені і особливо в Україні для того, щоб до влади привести прокремлівські сили", - підкреслив Богдан.

Він зазначив, що в низці ЗМІ окремі політики говорять про мир, але не згадують його умов.

"Пропутінські сили намагаються впровадити у суспільну свідомість, що майбутнє України – це псевдо-пацифізм і капітулянство. Тобто треба приповзти на колінах до Путіна і просити у нього за мир, який він, можливо, дозволить Україні мати", - пояснив експерт.

Ще одним фактором, який свідчить про те, що РФ не планує масштабного нападу, є скасування виборів в "Л/ДНР". Путін таким чином намагається демонструвати Заходу, що він йде на поступки, але окупований Донбас йому не потрібен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній заступник голови генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Путін готує повномасштабне військове вторгнення в Україну до Дня незалежності.