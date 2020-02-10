"Перемогла жінка!" Мати Окуєвої зганьбила кілера Кадирова

Артур Крінарі, який вчинив замах на життя Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої під виглядом французького журналіста, назавжди став кілером, якого перемогла жінка.

Про це заявила мати Окуєвої Ірина Камінська виданню "Гордон". Вона додала, що йому не вдалося спаплюжити Аміну і Адама.

"Крінарі може зараз говорити будь-які красиві слова, але тепер це кілер, який не виконав своє завдання. Моя Аміна повалила його, знешкодила і взяла в полон. Він лежав поруч із машиною з піднятими руками і без жодного французького акценту кричав: "Я здаюся!" Він назавжди став кілером, якого перемогла жінка, – ось із такою печаткою і залишиться в колі своїх подільників, як би він не приндився. Хоча, можливо, це найкраще, що він зробив у своєму житті – не вбив. Нехай подякує Аміні за це, коли постане перед Всевишнім", – вважає мати Окуєвої.

Вона додала, що Крінарі діяв підло і хотів спровокувати воїнів.

"Він брав у них інтерв'ю, кілька разів зустрічався, ставив провокаційні запитання, що найперше стосувалися грошей, ставлення до влади, записував все це на диктофон. І це – у Аміни, яку, за визначенням, не цікавили ніякі меркантильні речі, особливо гроші – вона їх глибоко зневажала. Крінарі мав не просто їх убити, але інсценувати це вбивство як внутрішньочеченські розбірки. Але все зірвалося, і зараз він намагається відпрацювати хоч якось замовлення, розповідаючи всілякі брудні байки", – наголосила Камінська.

Мати Окуєвої зганьбила кілера Кадирова Фото з Facebook Аміни Окуєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в рамках обміну полоненими віддала "ДНР" чеченця Артура Денісултанова (він же Крінарі), якого звинувачували в замаху на учасників АТО подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуеву.

Нагадаємо, Крінарі виявився бандитом із Санкт-Петербурга Артуром Денісултановим-Курмакаєвим на прізвисько "Дінго". Він убив ексохоронця глави Чечні Рамзана Кадирова.

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